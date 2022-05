Pénteken a lécfalvi Nemere néptánccsoport felcsíki táncával nyílt meg a programsorozat, vasárnapig helyi, bölöni, szentivánlaborfalvi óvodás és kisiskolás néptáncosok léptek fel, bemutatkozott a Csicsergő népdalkör, és zenés mesejátékban keresték az elveszett báránykákat a Gulliver Napközi Otthon Waldorf Szivárvány csoportjának óvodásai. Hosszú lenne a névsor, hogy minden oktatót név szerint említsünk, bár megérdemelnék, mert minden bizonnyal nem kevés felkészüléssel járt a kis műsorok összeállítása és betanítása.

Míg a gyermekelőadásokra többnyire a fellépő gyermekek szülei, testvérei, nagyszülei, barátai érkeztek az ’56-os parkba, néhány program nagyszámú közönséget vonzott a város minden szegletéből. Igazi közösségi hangulat uralkodott a színpad körül, hisz a közös érdeklődés vonzotta oda a nézőket, hallgatókat egy-egy műsorszámra, a hely pedig adott a bensőséges légkör megteremtésére. Így volt ez a Magyarpalatka című lemez bemutatóján, a szombat reggeli imán – amikor az Élet a lélekben imacsoport mondott áldást a város lakóira és énekekkel dicsérte az Urat –, de a modern tánc kedvelői is ismerősként köszöntötték egymást, mint akiknek közös szenvedélye ez a mozgásvilág.

Rendhagyó könyvbemutatót is tartottak a közösségi színpadon: a Voces Női Kar a pesti mulatók harmincas éveinek dalait és korunk műveit énekelte, a számok között pedig A Nagybetűs Nő – Háromszéki Nők Évkönyvében bemutatott nők olvastak fel a kiadványból. A tavaly karácsony előtt megjelent évkönyvet az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete és az Aktív Nők Egyesülete adta ki, a benne bemutatott negyvenkilenc nő és három férfi gondolatébresztő sorait tartalmazza, az esztendő minden hetére egyet. A közösségi színpad szombati programjai közül talán a Rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar esti koncertje vonzotta a legtöbb érdeklődőt, a filmzenéket, Phil Collins- és Beatles-dalokat játszó zenekar valósággal magával ragadta a közönséget, a Csillagok háborúja egyik dalát sokan énekkel kísérték. Vasárnap is nagy volt az átjárás az ’56-os parkon, délelőtt itt fordultak meg egy időben a legtöbben az idősebb korosztályból, mivel kortársaik, az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület dalcsoportja is fellépett. Mondhatnánk, jó ebédhez szól a nóta, éppen délidőben mutatkozott be nótacsokorral a Muskátli együttes, kora délután a Codex Régizene Együttes, később a Classical Singers Énekegyüttes, majd a Pócsai Kriszta Quartett lépett színpadra.

A városnapok egyre kedveltebb helyszínén, a közösségi színpadnak helyet adó ’56-os parkban a karon ülő babától a serdülőkig, a modernet kedvelő fiataloktól az idősebb korosztályig mindenkinek nyújtottak élményt a produkciók. A magyar közönség mellett a románság is színvonalas előadásokat láthatott a román csoportok bemutatkozásán (is), a bodzafordulói Ciobănașul néptáncegyüttes ezúttal sem hazudtolta meg hírnevét, eredeti táncokkal örvendeztette meg közönségét. Elmondható, a közösségi színpadon látottak egyfajta lenyomatai Sepsiszentgyörgy sokszínű kulturális életének, a hagyományostól a modernig mindenki számára volt kínálat korosztálytól, nemzetiségtől függetlenül. Talán ez a titka, hogy ennek a színpadnak a vonzása egyre népszerűbb a Szent György Napok közönsége számára.