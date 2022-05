Mindenki vesztésre áll

Sajnos, úgy néz ki, hogy a világ vezető fehér (vagy más színű) törpéinek, akik óriásoknak képzelik magukat, nincs türelmük kivárni azt, hogy a föld magától kimúljon, úgy tűnik, siettetni akarják pusztulását. Amilyen állapotok uralkodnak a világpolitikában, még az is lehetséges, hogy miközben ünnepélyes körülmények közt bejelentik például egy olimpia megnyitását, úgy valamelyik világvezér fennkölt módon bejelenti a harmadik világháború elindítását. Putyin az elképzelések szerint május 9-én, a győzelem napján szerette volna az ukrajnai sikert is megünnepelni. Vissza akarja állítani a nagy orosz (szovjet) birodalmat, de ahhoz másoknak is van egy-két szavuk, akiknek szintén világbirodalmi ambícióik vannak. Putyin győzelemmel nem nagyon tud dicsekedni, csak atomrakétákat felvonultatni a Vörös téren. Közben fogynak a fegyverek, pusztulnak a katonák és civilek, menekülnek a háború elől az emberek. Különben a fegyverkezésben ugyanaz a szokás, mint a divatban. Le kell cserélni a régi, divatjamúlt gyilkos eszközöket újabbakra, modernebbekre, akár a megunt, használt ruhát. Meg aztán egy idő után lejár a szavatosságuk is, és akkor már nem pusztítják olyan hatékonyan ez embereket, mint az újak.

Az atombombák első éles bevetése – Hirosima és Nagaszaki – óta nem volt hasonló robbantás sehol, ahol élő embereket pusztítottak volna el, a kísérletekkel csak a környezetet rombolták, de nem tudták felmérni élőben, hogy például egy közepes nagyságú atombomba hány embert tud megölni. Ezért most csak becslésekre tudnak hagyatkozni.

Ukrajnának közelebbi segítői elsősorban régebbi típusú fegyvereket akarnak adni, mondván, hogy az ukránok a régi szovjet haditechnikán nevelkedtek. Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország azonban már modernebbeket is tud szállítani, mert ők eddigre biztosan leselejtezték a régieket. És azt is mondják, hogy kiképezik az ukránokat az újabbak használatára. Az Egyesült Államok az orosz invázió februári megindítása óta már több mint hárommilliárd dollárral járult hozzá az ukránok felfegyverzéséhez.

A brit védelmi miniszter, Ben Wallace azt mondja, hogy az orosz elnök, Putyin – mivel „speciális katonai művelete” zátonyra futott – lehetséges, hogy „mozgósítani fogja az orosz népet”, és bejelentheti a harmadik világ­háborút.

Putyin meg azt emlegeti: számukra elfogadhatatlan, hogy valaki kívülről beleavatkozzék az ukrajnai eseményekbe, aki ezt teszi, az készüljön a villámgyors válaszcsapásokra. Azokat a NATO-tagországokat fenyegeti így az orosz elnök, amelyek Ukrajnát fegyverekkel támogatják. Egyelőre csak fenyegetőznek, de mi lesz, ha a tettek mezejére lépnek?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meg azt mondta, hogy nekik csakis fegyverek kellenek, és ők a hozzájuk látogató nyugati vezetőktől „nem ajándékot, bort vagy süteményt várnak”. Miniszterelnökünk, Nicolae Ciucă a múlt héten látogatást tett Ukrajnában, és miután hazajött, közölte, hogy Románia fontolóra veszi Kijev arra vonatkozó kérését, hogy fegyvereket szállítson Ukrajnának. Gondolom, azért ez a nagy fontolgatás, mert egyáltalán nem világos, hogy ki fog győzni ebben a háborúban, és azt is csak remélhetjük, hogy Románia megtartja azt a régi jó szokását, hogy bármi is történjen, a végén a győztes oldalon találja magát. Az ukrán elnök megígérte, hogy a négyszázezret számláló ukrajnai román kisebbség ugyanazokban a jogokban fog részesülni, mint a Romániában élő (ötvenezres) ukrán kisebbség. Biztosan az ukrajnai románok számára külön törvényeket hoznak, mert az ott élő oroszok és más nemzetiségűek az eddigi tapasztalatok szerint nem nagyon reménykedhetnek jogaik elismerésében.