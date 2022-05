Antal Árpád polgármester elsősorban a szervező csapatnak mondott köszönetet „fantasztikus teljesítményéért”, aztán a sajtónak, majd a lakosoknak, akik nagyon aktívak és civilizáltak voltak, és így ismét felmutatták a város színeit, ízeit, hangjait, ennek következtében pedig sokan távoztak elégedetten. Külön megköszönte a belvárosban élők megértését, szolidaritását, empátiáját: ők azok, akik akkor is buliznak, amikor nem akarnak. Elmondta, hogy most sem volt minden tökéletes, már sok visszajelzést kaptak – a legtöbben azt kifogásolták, hogy nem volt tűzijáték –, ezeket megvitatják és a következő szervezés során tekintetbe veszik. Minden évben próbálkoznak új dolgokkal is, néha a tűzijáték helyett kínálnak mást, de úgy látszik, igény van rá. A legfontosabb következtetés azonban az, hogy ez egy életképes közösség, megmutattuk, hogy tudunk dolgozni és szórakozni is, és ez annyi energiát adott, hogy máris el tudják kezdeni a következő városnapok szervezését. Pozitív a jövőkép – szögezte le.

Vargha Fruzsina alpolgármester azt emelte ki, hogy a fiatalság minden negatív előítéletet lebontott: a dohánygyár kertjében felállított Ifjúsági udvar programja rengeteg érdeklődőt odavonzott, sportoltak, jógáztak, zenét és előadásokat hallgattak, buliztak is, de semmiféle zavar nem volt, végül a rendőrök és a gyár gondnokai is megdicsérték a résztvevőket. Tíz szervezet, negyvennél több szervező és tízfős operatív csoport dolgozott ezen, és senki sem azt kérdezte, hogy mennyit fizetnek, hanem azt, hogy mikor kezdheti a munkát – a maga részéről tehát ezt a hozzáállást köszöni meg. Egyébként úgy érzi, hogy a város minden lakója szervezője volt az eseményeknek, így váltak azok közösségi élménnyé.



Civilizált összkép

Czimbalmos-Kozma Csaba városmenedzser a vásárról beszélt. Felelevenítette, hogy kezdetben három bútorgyári és három dudagyári termékből állt a vásár, aztán bejöttek az alsóneműk és a különféle kacatok, mostanra azonban letisztult a kép, és bár nem mindig egyszerű meghúzni a vonalat a kézműves portéka és a giccs között, az összkép civilizált volt. Most először a Ciuc és a Csíki sörös sátrak is elfértek egymás mellett (a zárt borítékos versenytárgyaláson egyforma ajánlatot tettek, és mikor behívták őket tárgyalni, közölték, hogy nincs kifogásuk a másik ellen; amúgy 90 ezer lejt fizettek a helyfoglalásért). Kiemelte, hogy a belvárosban és a parkban is számtalan virág fogadta a közönséget, nem voltak incidensek, nem is érti, miért kellett a brassói csendőrséget is kihívni. A rendezvény amúgy engedélyköteles, ami nem lenne baj (ámbár a törvény szerint csak a politikai lenne az, de itt kulturális, egyházi és sporteseményekre is mindig kiváltják), azt viszont már túlzásnak tartja, hogy este 11-kor véget kell vetni a köztéri mulatságnak, szerinte ilyen esetben kivételt kellene tenni.

Arra a kérdésre, hogy ha már az önkormányzat tett egy gesztust a helybeli vendéglátósok irányába, és ingyen adta nekik a helyet, akkor miért volt olyan drága a kürtőskalács és minden egyéb (volt, ahol hétvégére megduplázódtak az árak), Antal Árpád válaszolt: értékelték volna, ha ez a jóindulat tovább gyűrűzik a fogyasztók felé, hiszen most nem lehetett arra hivatkozni, hogy ki kell termelni a helypénzt is, de amilyen az előző két év volt az ágazatban, „valamilyen szinten” el lehet fogadni azt is, hogy a vállalkozók hirtelen nagyot akartak kaszálni.



A rendezvény számokban

Dancs Zsolt már 12 éve vesz részt a Szent György Napok szervezésében (a járvány két éve alatt is dolgoztak, csak nem tudták megvalósítani a terveiket), és nagyon örül, hogy az Arénát is be lehetett vonni kulturális színtérként. Hatalmas sikernek tartja, hogy a 100 Tagú Cigányzenekar két hangversenyt adott, hogy a Valahol Európában előadásról sírva jöttek ki sokan, hogy a sepsiszentgyörgyi zenekarok koncertjén a két zenekar közötti átállításokat percek alatt elvégezték (ez műszakilag nagyon nagy kihívás volt), és hogy az új és visszatérő vendégek egyaránt dicsérték a várost, észrevették fejlődését, civilizáltságát. Elmondta: a főtéren pénteken 15 ezer, szombaton 12 ezer, vasárnap 20 ezer lélekre saccolják a jelenlétet, de ennél többen is lehettek, hiszen cserélődött is a közönség. Hozzátette: az Edda tagjai hétfőn reggel kilátogattak az OSK Stadionhoz, és egy kicsit fociztak is.

Knop Ildikó fő szervező több számmal is szolgált: aktívan mintegy 160-an dolgoztak a szervezésen, de az intézményeket és szolgáltatókat is hozzáadva szinte megduplázódik a létszám. A pénztáros, a könyvelő, a padokat elhelyező személy is fontos – hangsúlyozta. Ami a közönséget illeti, a kulturális héten 95 százalékos telítettséget mértek (ebből öt előadáson 100 százalékosat), a zárt térben szervezett eseményeken nagyjából 9 ezren vettek részt (közel felük a 100 Tagú Cigányzenekar két hangversenyén). A Tega köztisztasági vállalat 369 köbméternyi szemetet szállított el, kicsivel többet, mint legutóbb, de ahhoz képest, hogy a fesztiválhétvége ezúttal ötnapos volt, nem számottevő a növekedés. Idén próbáltak odafigyelni arra is, hogy több újrahasznosítható vagy lebomló anyagot használjanak, és kísérleti jelleggel bevezették a mosható és újratölthető műanyagpoharakat is, jövőben pedig még jobban törekednek arra, hogy minél kisebb ökológiai lábnyoma legyen a városünnepnek. Kijelentette: öröm és megtiszteltetés számára, hogy a sepsiszentgyörgyi és környékbeli közönség értékelte a munkájukat, és ilyen nagy számban vett részt a rendezvényeken.