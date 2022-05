Következő írásunk

Felcsillant a változás reménye az A13-as számú, Brassó és Bákó közötti autópálya Illyefalva és Szászhermány községen áthaladó nyomvonalszakaszának ellenzői előtt, miután a beruházó, a Közúti Infrastruktúráért Felelős Országos Társaság az urbanisztikai bizonylat újbóli kiállítását kérte az érintett három megye önkormányzatától. Az említett 15 kilométeres nyomvonalrészt kifogásolók tegnapi sajtóértekezletükön egyebek mellett egy precedenst is szóba hoztak, ahol hasonló helyzetből sikerült egy útszakaszt a helyi közösség számára „kedvező irányba terelni”, és reményüket fejezték ki, hogy jelen esetben is hasonló végkifejletet hozhat a társaság igénylése. Ugyanakkor beszámoltak arról is, hogy a minisztérium és a pályát tervező vállalat illetékesei végre megejtették az első terepszemlét, amely során több rendellenességre is fény derült.