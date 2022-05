Mi változott?

A per ugyan araszolgatott előre, a végleges ítélet kimondását azonban január óta halogatja a bukaresti táblabíróság: láthatóan sehogy sincs ínyére a téma, és nem zárható ki valami váratlan fordulat sem, ahogy az 1989-es forradalom perével történt, amelyet elejétől kellett újrakezdeni. Sietni ezzel sem sietnek, ahogy a bányászjárásokkal, a visszaszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeket is próbálják a végtelenségig elhúzni. Gyors döntéseket szinte csak a magyarságot érintő zászló-, címer- és feliratperekben látunk. Így fest a független román igazságszolgáltatás 32 év eredeti demokrácia és 15 év EU-tagság után.

És az igazságszolgáltatás csak egy része a problémának. A tűzvészben vagy annak következtében elhunyt 65 fiatal emlékét tekintve, illetve a maradandó, esetenként nagyon súlyos testi-lelki sérülésekkel küszködő túlélők számára erkölcsi elégtétel lehet, hogy a katasztrófát nemtörődömségükkel, hanyagságukkal, megvásárolhatóságukkal előidézőket több-kevesebb évig börtönbe zárják, ők azonban azért is küzdenek, hogy többé ilyen ne fordulhasson elő. És e téren bizony szintén óriási elmaradásai vannak az államnak. Berendezkedése ugyanolyan, mint volt, a sok tüntetés után hatalmon is újra ugyanazok vannak, sőt, akad, aki erősödött is: a más korrupciós perekben is vádlott Cristian Popescu-Piedone most egy szomszédos bukaresti kerületben polgármester, és nem átallott ezereurós trikóban megjelenni az ügyészségen. Alapfokon ugyan nyolc és fél év letöltendőt kapott, de a fellebbviteli tárgyaláson akadt bíró, aki pártját fogta, és elérte, hogy töröljék a hivatali visszaélés mellől a különösen súlyos következményeket, így most néhány társával együtt enyhébb büntetésre számíthat. A 13 vádlott közül egyébként a tűzijátékokat forgalmazó cég időközben szintén elhunyt tulajdonosa kapott a legtöbbet (12 év 8 hónapot), a Colectiv klub három tulajdonosa 11 év 8 hónapot, a két pirotechnikus 10, illetve 9 év 8 hónapot, a két katasztrófavédelmis (akik szemet hunytak a tűzvédelmi hiányosságok fölött) 9 év 2 hónapot, a városházi hivatalnokok (Piedone beosztottjai) 8, 7 és 3 évet (utóbbit felfüggesztve és 90 napi közmunkával kiegészítve), a tűzijátékgyártó 3 év 6 hónapot kapott. A végleges ítélet halogatása, a határidők túllépése miatt már a bíróság is támadhatóvá válik, és valószínűleg lesz is erre próbálkozás.

A habozó, gyenge, részrehajló szervek pedig nemcsak egy per szereplőinek ártanak (legyen az bármennyire szerteágazó), hanem minden egyes polgárnak, sőt, a feladatait tisztességesen ellátni képtelen államnak is. A legtöbb embernek azonban az fáj, hogy az egészségügy állapota sem igen mutatott javulást az elmúlt években: itt-ott toldtak-foldtak rajta, de a járvány két éve alatt még nagyobb lyukak keletkeztek, a betegek még kiszolgáltatottabbakká váltak, a lakosság állapota romlott, a kórházi fertőzések száma továbbra is magas. Ezzel foglalkozik valaki?