Ismét lesz állásbörze Sepsiszentgyörgyön

A hagyományos, tavaszi állásbörzét ezúttal is Sepsiszentgyörgyön rendezik meg, s összesen 1365 céget tájékoztattak a munkaerő-toborzás lehetőségéről – mondta el lapunk érdeklődésére Kelemen Tibor intézményvezető. Jelezte, a meghívott vállalkozások közül több mint 700 a megyeszékhelyen és annak térségében működik, közülük 250 valamilyen szolgáltatást nyújt, ötven az építkezésben érdekelt, további száz vendéglátással foglalkozik, félszáz pedig faleldolgozást, erdőkitermelést végez. Az eseményre összesen 230 regisztrált állástalant várnak, az érintettek mindannyian rendelkeznek valamilyen szakmai képesítéssel – hangsúlyozta. Az intézmény nyilvántartásában 1900 olyan pályakezdő, az ún. NEET-kategóriába tartozó fiatal is szerepel, akik nem vesznek részt oktatásban vagy képzésben, közülük is meghívtak néhányat az állásvásárra – tette hozzá. A munkanélküliek ezen csoportjában igen sok a nehezen és nagyon nehezen foglalkoztatható állástalan, mintegy ezret soroltak az említett csoportokba az előzetesen végzett felmérés alapján.

A május 20-i állásbörzére meghívták azokat is, akik Nyugatról hazatérve regisztráltak a munkaerő-foglalkoztatási ügynökségnél, és olyan cégek is bekapcsolódhatnak a toborzásba, melyek akár külföldi munkaerőt is hajlandóak foglalkoztatni. Kelemen Tibor szerint Romániában idén 100 ezer külföldi munkás alkalmazására van lehetőség a következő területeken: épületek és utak építése, szállítás, vendéglátás (vendéglők és szállodák), pékipar. Hozzáfűzte, tudomásuk van olyan, Srí Lanka-i személy által létesített munkahely-közvetítő cégről is, mely a megyeszékhelyen tevékenykedik.

Mint megtudtuk, a börze kapcsán tegnapig öt cég részéről érkezett visszajelzés, ezek összesen 42 állást kínálnak egyebek közt építkezésben és kereskedelemben, de mérnököt, asztalost, kőművest, titkárnőt és ácsot is keresnek.