A trombolízist az érelzáródásos, szaknyelven iszkémiás stroke (agyi keringészavar) kezelésében használják, egyfajta speciális vérrögoldás ez, amit a stroke bekövetkezése utáni négy órában alkalmazhatnak, a beteg állapotától függően. Az iszkémiás stroke kezelése esetében nagyon fontos a gyors beavatkozás, de legalább annyira számít a betegség minél korábbi felismerése is. A sepsiszentgyörgyi megyei kórház trombolízis-központjában az elmúlt hónapokban sikerült átlagosan harmincnyolc percre csökkenteni az időt a páciens érkezése és a kezelés megkezdése között, ami országosan is jó eredménynek számít. Idén január és március között tizenkilenc beteget láttak el ezzel az eljárással abból a száztizenegyből, akiket hasonló panasszal szállítottak a kórházba – közölte az intézmény. A 2019-től működő sepsiszentgyörgyi trombolízis-központ munkáját tavaly arany fokozatú minősítéssel ismerték el a nemzetközi ESO Angels és az Európai Stroke Társaság értékelése alapján, a stroke-ellátás terén, ami a betegek ellátásának gyorsaságát és hatékonyságát illeti, a kórház jelenleg is az ország legjobbjai közé tartozik.