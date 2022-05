Játék a számokkal

Előző írásunk

Aki sokat jár, sokat lát. Sokszor a haladás jeleit is. Mert szeretjük vagy sem, ez a város, a mi városunk olyan átalakuláson ment át az elmúlt bő évtizedben, ami már a fejlődésnél egy kicsivel több is: példává vált, sokak által vágyott (még többek által irigyelt) mintájává annak, hogyan lehet nagyvárosi lehetőségeket megteremtve megmaradni mégis kisvárosnak, előbbi hátrányait kiküszöbölve, utóbbi előnyeit felhasználva. Számos országos program is a sepsiszentgyörgyi kezdeményezésekből táplálkozik, bár ebbe most ne menjünk bele, túl messzire kalandoznánk városunktól is, témánktól is.