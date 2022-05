Virágözön a főtéren

Munkatársuk, Bedő Tünde lapunknak elmondta, több termelőt is meghívtak a rendezvényre, ám más településeken is tartanak hasonló vásárokat, így volt, aki visszamondta a megyeszékhelyi lehetőséget. Ennek ellenére lesz miből választani, két Szeben megyei forgalmazó virághagymákat kínál és kapható lesz többféle cserepes virág is, emellett számos dísznövény, cserjék, bokrok és csemeték közül is választhatunk kedvünkre valót. Maksai, kézdiszentléleki, sepsiszentgyörgyi, gelencei, illyefalvi, kökösi, aldobolyi, nyujtódi és gidófalvi termelők, virágkertészek várják majd az érdeklődőket péntektől vasárnapig 8 és 18 óra között. Nem csupán a virágok miatt lesz érdemes kisétálni a főtérre, a korzón szombaton és vasárnap zajlik a hagyományos havi termékvásár is. (dvk)