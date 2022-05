A reformáció emlékműve Bukarestben

Felavatták tegnap Bukarestben a 19. században épült és 1959-ben lebontott egykori református templom helyén a reformáció emlékművét, a református egyház által kezdeményezett alkotást Ionel Stoicescu szobrászművész készítette. Elhelyezését a bukaresti Kálvineum egyházközség kezdeményezte 2015-ben, végül most sikerült megszerezniük az összes engedélyt és támogatást.

A nyitott Bibliát, illetve Luther Mártont és Kálvin Jánost ábrázoló domborművekkel díszített emlékműavató ünnepségén Nicușor Dan, Bukarest főpolgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Hangsúlyozta, hogy ez történelmi jóvátétel, és örömét fejezte ki, hogy a fővárosban és általában Romániában a felekezetek békében, egyetértésben élnek együtt.

Németh Zsolt, az Or­szággyűlés külügyi bizottságának elnöke egyebek mellett arról szólt, hogy miként alakította át a reformáció Európát, amelynek hatására Európa nemzetei szuverénebbek, műveltebbek és öntudatosabbak lettek. Hangsúlyozta, hogy a reformáció európai küldetése, a visszatérés az eredethez, a forráshoz, ma is érvényes. „Ez a protestáns küldetés ma is része Európának, és ez nem az ellentmondásról szól, és nem áll ellentétben más felekezetek küldetésével vagy európai szellemi áramlatokkal” – mondta a politikus.

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke méltatta a helyi református közösség kitartását, főként Zsold Béla lelkipásztor konokságát, aki eltökélte, hogy az emlékmű állni fog, és tett is ezért. Köszönetet mondott Nicușor Dan főpolgármesternek is, aki – mint Kelemen Hunor fogalmazott – pontosan érti, hogy a sokszínűség értéke egy nagyvárosnak. Megköszönte a magyar kormány és Né­meth Zsolt támogatását is, és hangsúlyozta, hogy „a magyarországi segítség soha sem késlekedik, amikor a romániai magyar emberek álmait meg kell valósítani”.