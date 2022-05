Rakétagyártás Romániában

Vasile Dîncu védelmi miniszter szerint a román hadsereg lesz az első, amely hozzájut a Ploiești-en gyártandó rakétákhoz, amelyeket szükség esetén „akár másnap” is bevethet, mivel ezek az olcsóbb, a „kelet-közép-európai országok költségvetése számára is elérhető” elfogók a Románia által is beszerzett Patriot rakétavédelmi rendszerekkel is kompatibilisek. A védelmi trösztöt felügyelő ipari minisztérium képviseletében Florin Spătaru tárcavezető kifejezte reményét, hogy az amerikaiakkal tervezett együttműködés olyan fejlesztéseket tesz lehetővé a két román hadiipari cégnél, amelyek nemcsak Románia védelmét szolgálják, hanem fontos szereplővé teszik az országot a fegyverek és katonai felszerelések nemzetközi piacán.