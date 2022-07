Növelni kell a hivatalos ellenőrzések támogatását

Jelenleg állami támogatásként az összköltségek hetven százalékát kapják meg a hivatalos ellenőrzéseket – köznyelven: tejkontrollt – végző szervezetek. Még 2015-ben állapították meg az ellenőrzések árát, szarvasmarhánként 114,29 lejben szabták meg a költségeket. Ennek a hetvenszázalékos állami támogatása 80 lej (az elmúlt évben voltak hónapok, mikor csupán negyven lejt fizetett az állam), a fennmaradó összeget a tehéntartó gazda fizeti.

Most újraszámolták a valós költségeket, melyek szinte megháromszorozódtak, 307,15 lejre emelkedtek. Ennek a hetven százalékát, 215 lejt kérnének most állami támogatásként – mondta el Jákó Tibor. Az elnök azt is aláhúzta: az üzemanyagok árának folyamatos növekedése miatt valójában a 307 lej sem fedezi a költségeket, ennél több a kiadás, így a 215 lejnél is nagyobb támogatást kellene hogy nyújtson az állam – erről is tárgyalnak ma a hivatalosságokkal.

Jákó kiemelte: a hivatalos teljesítményellenőrzés költségével nem kívánják többletkiadásra kényszeríteni a gazdákat, ezért mindent megtesznek, hogy minél nagyobb legyen az állami támogatás mértéke.

Kovászna megyében 12 300 szarvasmarha van hivatalos teljesítményellenőrzésben, az állatokat 640 farmon tartják. Az ellenőrzéseket 36 fizetett ellenőr végzi.

A hivatalos ellenőrzésben lévő szarvasmarhák több téren is többlethasznot hoznak a gazdának. Egyrészt a bizonyított genetikai érték az élő állatok eladási árát növeli, másrészt az ellenőrzésben lévő szarvasmarhák külön szubvenciókra jogosítanak fel. Tavaly az ellenőrzésben lévő minden egyes szarvasmarha után termeléshez kötött támogatásként (SCZ – Sprijin Cuplat Zootehnic) 360 eurót fizettek a gazdáknak. Ezen kívül – és amit minden jogosult szarvasmarhatartó gazda megkapott, ha állománya megfelelt a darabszámos és korosztályos követelményeknek – a Covid-támogatás értéke 126 euró volt, az úgynevezett „darabszámos” szubvenció, az ANT (Ajutor National Tranzitoriu) révén 66 eurót kaptak a gazdák minden szarvasmarha után. Együttvéve több mint 550 euró volt az össztámogatás a szarvasmarhák esetében – mutatott rá a hivatalos ellenőrzés előnyeire Jákó Tibor.