Óvatosan bánjunk a tűzzel

Az elhúzódó hőhullám és a gyakori erdőtüzek miatt a tűzmegelőzési szabályok és intézkedések szigorú betartására szólította fel a lakosságot közleményében a Kovászna Megyei Erdészeti Hivatal. Az intézmény emlékeztetett, az erdő a környezet legfontosabb stabilizáló tényezője, ha károsodik, akkor környezetünk és ezzel együtt az emberi élet is károsodik.

Az erdészeti hivatal a szabadban, erdők közelében kikapcsolódni vágyó kirándulókat arról tájékoztatja, hogy magán gépjárművekkel tilos behajtani az erdei utakra, de sátorozni vagy tüzet gyújtani sem szabad, ezek csak a kijelölt helyen engedélyezettek. Azt tanácsolják, mielőtt tüzet gyújtanánk, tisztítsuk meg az arra kijelölt helyet minden gyúlékony anyagtól, ugyanakkor meleg, száraz, illetve szeles időben ne gyújtsunk tüzet.

Ha tüzet gyújtottunk, távozás előtt tegyük meg a szükséges biztonsági intézkedéseket, locsoljuk meg alaposan vízzel a parazsat, hamut. Ugyanakkor arra kérik a kirándulókat, ha mások által hátrahagyott tüzet észlelnek, azt azonnal oltsák el, vészhelyzet esetén pedig kérjenek segítséget a 112-es sürgősségi hívószámon.

Figyeljünk továbbá arra is, hogy erdő vagy tarló közelében ne dohányozzunk, de üveget se hagyjunk hátra ilyen helyen, mert a palackok gyűjtőlencseként működve lángra lobbanthatják a száraz növényzetet.

Az erdészeti hivatal tájékoztatójában hangsúlyozza, növényi törmelék, tarló csak az önkormányzat által kiállított tűzgyújtási engedély beszerzését követően égethető, a tevékenységről azonban értesíteni kell az önkéntes vagy magán mentőszolgálatot is, illetve szükséges hozzá a környezetvédelmi hatóság engedélye is. Végül leszögezik: a tűzvédelmi szabályok be nem tartása miatt a polgárok bírságolhatók.