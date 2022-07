Ráduly István határozottabb fellépést kért a tanintézetektől és a rendőrségtől annak érdekében, hogy elbátortalanítsák a kereskedelmi egységeket a kiskorúak dohánytermékekkel való kiszolgálásától. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy a fiatalok gond nélkül hozzájuthatnak ezekhez a termékekhez. A prefektus aggodalmának adott hangot annak kapcsán, hogy az iskoláskorúak körében egyre terjed a dohányzás, annak ellenére, hogy a dohánytermékek fogyasztásának megelőzéséről és hatásainak leküzdéséről szóló jogszabály legutóbbi módosítása még szigorúbb feltételeket szabott a tanintézetek esetében, illetve az ilyen termékek 18 éven aluliaknak történő értékesítése terén is, teljes tiltást vezetve be. Ráduly István rámutatott: habár létezik egy jó törvény, az alkalmazása akadályokba ütközik, mivel a kereskedők nem tartják be. A drogprevenciós központ, valamint a hatóságok által közösen végzett ellenőrzések során azt tapasztalták, hogy elenyészően kevés a tanintézetek közelében található kereskedelmi vagy vendéglátó egység, ahol a kiskorú vásárlótól személyi igazolvány felmutatását kérik, amennyiben dohányterméket vásárol.

Amint azt Liliana Țițeiu Lazea is megerősítette, az említett – még a koronavírus-járvány előtt lezajlott – ellenőrzés során a civilben tevékenykedő rendőrök 45 egységből mindössze háromban tapasztalták, hogy az elárusítók a kiskorúnak tűnő vásárlókat arra kérték, igazolják, hogy elmúltak 18 évesek, így kiszolgálhatják őket dohánytermékekkel.

Ráduly István ugyanakkor elmondta, számára meglepő, hogy a kereskedők (természetes és jogi személyek) miért kockáztatnak, hiszen a bírságok magasak. A természetes személyek esetében (például elárusítók, az üzletek alkalmazottjai) 100-tól 500 lejig terjednek, míg a jogi személyeknél az első szabálysértéskor ötezer lej a bírság, a másodiknál viszont már 10 ezer, és a tevékenység ideiglenes felfüggesztését is maga után vonhatja, a harmadiknál pedig 15 ezer lej pénzbüntetés mellett a kereskedelmi egység bezárását is elrendelhetik.

A tájékoztatón Liliana Țițeiu Lazea ismertette a központ tevékenységét, és beszélt a 2022–2026-os időszakra szóló megelőzési programjukról is, melyet aznap hagyott jóvá a prefektusi testület. Mindenekelőtt azt tisztázta, hogy tevékenységük a megelőzésről, tanácsadásról szól, nem terjed ki a kábítószer-fogyasztók és a terjesztők elleni nyomozásra. Utóbbit a rendőrség szakosodott osztálya végzi. Liliana Țițeiu Lazea a fentebb említett ellenőrzésre is kitért. Elmondása szerint egy napba sűrítették be az ellenőrzést, hogy a kereskedők ne tudják egymást figyelmeztetni. A gyakorlatban az történt, hogy az akcióba bevont kiskorú minden egységben kért egy csomag cigarettát és egy sört. A felkeresett 45 egységből csak háromban kérték a személyi igazolványát. A központ vezetője továbbá elmondta, hogy a kiskorúak egyre korábban kezdenek dohányozni, sokan az elektromos cigarettát választják (annak egyhasználatos változatait főképp), bízva abban, hogy nem annyira káros.

A drogfogyasztás nem jelenség

Liliana Țițeiu Lazea a központ tevékenységéről elmondta, hogy rendezvényeken, fesztiválokon, az iskolákban végeznek megelőző, tájékoztató tevékenységet. Magyar nyelvű szórólapokat, tájékoztató anyagokat is készítenek. Virtuálisvalóság-szemüvegekkel is rendelkeznek, amelyekkel az ittas állapotot vagy a kábítószer hatása alattit tudják „bemutatni” az alanynak. A cél ezekkel az eszközökkel, hogy elrettentő példaként szolgáljanak a tapasztaltak.

A központ Sepsiszentgyörgyön a számvevőszék épületében működik, nem jelzi tábla, hogy senki ne érezze megbélyegezve magát, aki segítségért felkeresi őket. Az utóbbi időben leginkább szülők keresték fel őket, hogy a gyerekeikkel kapcsolatban segítséget kérjenek.

Ami a drogfogyasztást illeti, Liliana Țițeiu Lazea úgy látja, Háromszéken nem aggasztó a jelenség, de létezik. Leggyakrabban könnyű drogokkal találkoznak, mint a kannabisz, a veszélyes szerek kevésbé jellemzőek. Tény, hogy a rendőrségnek voltak olyan akciói, melyek során hasist, kokaint, ecstasy-t, sőt, heroint is találtak, de kiderült, ezek terjesztési céllal kerültek a megyébe, vagy csak átszállították Háromszéken. Újságírói kérdésre kifejtette, hogy valóban több, kábítószer hatása alatt lévő autóvezető bukott le az elmúlt időszakban, de ennek egyik oka, hogy a hatóságok nemrég kaptak a kiszűrésükre alkalmas eszközöket. Amit a maga részéről aggasztóbbnak tart, hogy sokan nincsenek tisztában, a drogfogyasztás és a vezetés milyen veszélyeket rejt.