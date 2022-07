Termelői, kézműves- és virágvásár lesz

Ismét megtelik élettel Sepsiszentgyörgy főtere, ahol a hét végén, július 2-án és 3-án virágvásárt is tartanak a hagyományos havi termelői és kézművesvásár mellett.

A szervező Tega Rt. beszámolója szerint ezúttal 11 virágárus hozza el legszebb idénynövényeit a főtérre, míg a termelői vásárban mintegy félszáz asztalon ajánlják majd a megszokott portékákat. A kézműves termékek mellett különféle sajtokat és hentesárut, helyben sült kürtőskalácsot, lángost is vásárolhatunk, de házi készítésű lekvárok, szörpök, méz és mézeskalács is kapható lesz. Legutóbb május elején szerveztek virágvásárt a megyeszékhely központjában, akkor háromszéki termelők mellett virághagymákat forgalmazó Szeben megyei kereskedő is jelen volt. (dvk)