A hulladék útja

Működésbe lép július 1-jétől az országba érkező újrahasznosítható hulladék útjának nyomon követését lehetővé tevő informatikai rendszer – jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter.

„A tavalyi ellenőrzések, a számos bírság és bűnügyi eljárás megmutatták, hogy kiterjedt jelenség az illegális hulladékbehozatal, ezért első lépésben korlátoztuk azoknak a határátkelőhelyeknek a számát, ahol törvényesen be lehet hozni a hulladékot, most pedig élesítjük az ellenőrző rendszert is” – idézi Tánczos Barnát az RMDSZ közleménye. A tárcavezető hangsúlyozta, a cél az, hogy a behozott hulladékot feldolgozzák, hozzáadott értéket jelentsen, nyersanyagként visszakerüljön a gazdaságba, munkahelyeket, vállalatokat támogasson ezáltal, illetve ezzel párhuzamosan a törvénytelen lerakás megfékezéséhez is hozzájárul a rendszer.

A környezetvédelmi és a belügyi tárca közös rendelete 19 határátkelőhelyen engedélyezi a hulladék átszállítását. Minden egyes hulladékszállítmányt, amelyet be szeretnének hozni Romániába, 24 órával azelőtt regisztrálnia kell az informatikai rendszerben annak a vállalkozásnak, amely fogadja a rakományt. A kijelölt határátkelőhelyeken állandó ügyeletet biztosítanak a Környezetvédelmi Őrség ellenőrei, akik minden egyes bejelentett szállítmányt ellenőriznek. Amennyiben egy szállítmány nincs bejelentve, visszafordítják a származási országba. „A Romániába beengedett rakományokat 48 órán belül le kell rakni, meg kell mérjni a mennyiséget, be kell vezetni a digitális regiszterbe, és ezáltal gyakorlatilag nyomon követjük az átkelőhelytől a célvállalatig a szállítmányokat” – ismertette az eljárást a miniszter. Ha valaki a rendszert megkerülve hoz hulladékot az országba, kettőtől hét évig terjedő börtönbüntetésre számíthat, akár uniós tagállamból, akár más országból szállít törvénytelenül hulladékot, tette hozzá a tárcavezető.

A miniszter kiemelte, a most működésbe lépő romániai rendszert az Európai Unió is szeretné bevezetni, erről határoztak a tagállamok környezetvédelmi miniszterei a hét eleji luxemburgi ülésükön.