Ennek egyik cikkelye kimondja, hogy a volt államfők elveszítik kiváltságaikat, ha jogerős ítélet születik ellenük büntetőperben, vagy ha népszavazással távolítják el tisztségükből, vagy ha a bíróság jogerős ítéletben állapította meg, hogy az illető volt államfő együttműködött a Securitatéval. Traian Băsescuról márciusban állapította meg jogerős ítéletben a legfelsőbb bíróság, hogy együttműködött a kommunista rezsim hírszerző szolgálatával. Ezt követően el kellett hagynia a protokollvillát, az SPP pedig közölte vele, hogy többé nincs joga az általuk nyújtott védelemhez. (Agerpres)

BÚZA KÖZT OCSÚ. Blogbejegyzésben és Facebook-oldalán reagált tegnap Böjte Csaba a hírre, miszerint alapfokon 30 év letöltendő börtönre ítélték a Dévai Szent Ferenc Alapítvány egyik nevelőjét, aki tíz éven át gyermekeket erőszakolt meg és bántalmazott a ferences szerzetes által vezetett alapítvány intézményeiben. A szerdán kihirdetett ítélet szerint a 35 éves K. Sz. a tusnádfürdői Szent László Gyermekvédelmi Központ, majd a kászonimpéri Szent Katalin Otthon alkalmazottjaként 36 bűncselekményt követett el 2007 és 2017 között, 15 kiskorú fiú vallott ellene. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány több mint öt évvel az ítélethirdetés előtt bontotta fel K. Sz. munkaszerződését. Böjte Csaba bejegyzésében azt írja, több mint hat évvel ezelőtt hallott a kegyetlenségekről, ezt követően ő maga kérte a hatóságok segítségét. A ferences szerzetes a kollégáinak is üzent: „Mi a munkánkat eddig is Isten nevében, szeretetből végeztük, kérlek, hogy fegyelmezetten, még nagyobb odafigyeléssel, bizalommal, kitartással végezzük a munkánkat a továbbiakban is! Bárki bármilyen rendellenességet lát, tapasztal, kérem, hogy jelentse nekem bizalommal.” (Főtér)

KÉTSZER IS RENGETT A FÖLD. Tegnap reggel két földrengést mért az országos földfizikai intézet a Vrancea szeizmikus térség Buzău megyei részén. Az első, 3,4-es erősségű földrengés hajnali 4.52-kor következett be 131 kilométeres mélységben, epicentruma Brassótól 9 kilométerre volt. Ezt egy 3,2-es erősségű földmozgás követte 6.09-kor, 124 kilométeres mélységben, a felszínen 59 kilométeres távolságra Brassótól. (Agerpres)