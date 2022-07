A tegnap kihirdetett végső eredmény: az 1615 beiratkozott diákból 1547-en jelentek meg a vizsgákon, 68-an hiányoztak, 384-en megbuktak, 1163 tanulónak sikerült a záróvizsgája (75,18 százalék), ami azt jelenti, összesen két diákkal több érte el az ötöst, mint óvás előtt.

Tízes általánost senki nem ért el, a tantárgyaknál csak matematikából jegyeztek tízest, ezt hatan kapták meg. Magyar nyelv és irodalomból 212-en 9 és 9,99 közötti jegyet érdemeltek ki, tízes nem volt.

A megfellebbezett hetvenhat román nyelv és irodalom dolgozat esetében negyvenhatnál növekedett a jegy, magyarból tizenöten óvtak, ebből tizenkét esetben emeltek, matematikából harminckét dolgozatot javítottak újra, tizenhét esetben számoltak ki nagyobb pontértéket – közölte a megyei tanfelügyelőség.

Ha a tanév elején jegyzett 1872 háromszéki nyolcadikost számítva értékeljük az eredményeket, akkor megállapítható, hogy az általános iskola nyolcadik osztályát 2021 szeptemberében megkezdett diákok 62 százaléka tette le a záróvizsgát. Ez abból adódik, hogy sokan pótvizsgára-, ismétlőre maradtak, illetve lezáratlanul fejezték be a tanévet, tehát nem is jelentkeztek a felmérőre, ehhez adódnak hozzá most a sikertelenül vizsgázók számai.

Az eredmények ugyan befolyásolják a kilencedikes felvételit, amire jövő héttől lehet iratkozni, de aki szakiskolába kíván jelentkezni, nincs tétje a záróvizsgának, a legfontosabb, hogy válassza ki azt a szakmát, ami iránt elhivatottságot érez.