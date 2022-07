Okoskukákra pályázik Sepsiszentgyörgy

A helyi tanács tegnapi soros ülésén jóváhagyta azt a határozatot, amelynek értelmében 141 okoskonténerre nyújt be pályázatot a város az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében lehívható támogatásra. Ezeket 94 helyszínen fogják majd elhelyezni, a beruházás összértéke meghaladja a 38 millió lejt – közölte Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, aki azt is elmondta, hogy az okoskukák ugyan napelemmel fognak működni, de a biztonság kedvéért az elektromos hálózatra is rácsatlakoztatják ezeket.

A korszerű és környezetbarát berendezések lényege, hogy minden háztartás az általa bedobott szemét mennyisége után fizet majd, nem mindenki ugyanannyit, mint most. Ehhez saját vonalkóddal ellátott zacskókat kap, amibe természetesen szelektív módon gyűjti a különféle hulladékokat (üveget, papírt, műanyagot, fémet, lebomló és vegyes szemetet), és amikor ezek megtelnek, a konténer megfelelő ablakába dobja be. Az leolvassa a vonalkódot, leméri a zacskó súlyát, és a család eszerint kapja meg a számlát.

Sepsiszentgyörgy jelenleg egyetlen okoskonténere a Szemerja negyedben található.