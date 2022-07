Nyári programok a könyvtárban

A Csodalámpa olvasóklub táborairól, az Aranyfonál nyári olvasójátékról és a Kertkönyvtárról Hollanda Andrea, a könyvtár olvasószolgálatának vezetője, a fiókkönyvtár által szervezett Nevesincs táborról pedig Éltes Enikő, a fiókkönyvtár vezetője beszélt lapunknak.

Csodalámpa táborok

Három tábort szervez idén nyáron a Csodalámpa olvasóklub, az I–II., III–V. és VI–VIII. osztályos diákoknak, melyek elsődleges célja az olvasásra való ösztönzés. Mindegyik tábor ideje alatt különböző szövegeket olvasnak a gyermekek, és játékosan, drámapedagógiai módszerekkel, kézműves és művészeti tevékenységek által feldolgozzák azokat. Ingyenes nappali rendezvények ezek, hétfőtől péntekig 10–14 óra között zajlanak, és lehetőség szerint a könyvtár kiskertjébe is kiviszik a gyermekeket. Mindhárom tábor végén személyre szabott ajándékkönyveket kapnak a résztvevők, olyanokat, melyekről a könyvtár úgy gondolja, hogy az ő korosztályuknak és érdeklődésüknek megfelel.

A Csodalámpa táborokat a város önkormányzata és a Háromszéki Közösségi Alapítvány támogatja.

Mint megtudtuk, a III–V. osztályosoknak szervezett tábort a múlt héten tartották, jelenleg az I–II. osztályosoké zajlik, és jövő héten kerül sor a VI–VIII.-osok táborára.

Aranyfonál

Az Aranyfonál nevű családi program első rendezvénye július 4-től a hónap végéig tart, és szintén olvasásra ösztönöz. A részt vevő családoknak otthon közösen kell elolvasniuk Méhes György Micsoda társaság! című regényét, miközben a szervezők az Aranyfonál Facebook-oldalán különböző játékos feladványokkal ösztönzik a kihívás teljesítését.

A regény egy család történetébe nyújt betekintést, így lehetőséget teremt a résztvevőknek arra, hogy beszélgessenek a saját családjukról, közös emlékeikről, nyaralásaikról. Az Aranyfonál tehát egy igazi nyári olvasmányt és meghitt családi pillanatokat is kínál az érdeklődőknek.

Egyéb játékok és egy városismertető séta is részét képezi a családi olvasójátéknak, ugyancsak a regényhez kapcsolódóan, ahol a gyermekek kapnak főszerepet.

Ezenkívül pizzázás, filmnézés vagy akár szakemberek meghívása is része lehet a programnak, az Aranyfonál zárásaként pedig augusztus végén-szeptember elején tartják, a résztvevők közös megegyezése alapján. A játékban húsz család vehet részt, melyek közül mindegyik ajándékkönyvet kap.

Kertkönyvtár és kézműves-foglalkozás

Július 12-étől indul a Kertkönyvtár nevű nyári rendezvény, mely naponta 10–12 óra között a könyvtár kertjében zajlik, ahol szintén olvasnak, társasoznak, énekelnek, drámajátékokat játszanak, kézműves-tevékenységeken vesznek részt a gyermekek. Ez sem tábor, hanem állandó foglalkozássorozat, mely a táborok folytatásaként kezdődik, és egy hónapon át, augusztus 12-éig tart.

A Kertkönyvtárba bármikor be lehet kapcsolódni, szülők és nagymamák is jelen lehetnek a tevékenységeken, és 3–4 évestől felfelé bármilyen korú kisgyermeket szeretettel várnak. Hollanda Andrea szerint ez a programsorozat a közösségbe való beszoktatáshoz is segítséget kíván nyújtani, ugyanis miközben a foglalkozások zajlanak, a szülő elmehet, visszajöhet, attól függően, hogy gyermeke igényli-e vagy sem a jelenlétét.

Egy több alkalomból álló kézműves-foglalkozássorozatot is szervez a könyvtár július második felében, mely során gyöngyfűzést tanulhatnak az érdeklődők.

Nevesincs tábor

Hétfőn kezdődött és a hét végéig tart a fiókkönyvtár által szervezett Nevesincs tábor, mely a fiókkönyvtárban hetente egyszer zajló Nevesincs programsorozathoz kapcsolódik – mondta el lapunknak Éltes Enikő. Többnyire ugyanaz a résztvevők köre is: 6–11 éves gyermekek.

Az év közben zajló tevékenység nagyrészt meseolvasásból, a mesék feldolgozásából, kézműves-foglalkozásokból, különböző témákat körüljáró beszélgetésekből áll, a tábor azonban más izgalmas programokat is kínál: a korábbi hetek során készített kártyákkal játszanak, elolvasnak egy regényt (Vadadi Adrienn: Öten a Kőhegyen), a szabadban sétálva ismerkednek a fákkal, növényekkel, majd fagyiznak és meglátogatják valamelyik játszóteret is.

A további napokban más benti tevékenységek is lesznek, például üvegfestés, új könyvek feldolgozása, helyre rakása stb. Naponta 8–15 óra között zajlik a tábor, de olyan résztvevők is vannak, akik korábban érkeznek és 16 óráig is maradnak szüleik elfoglaltságai miatt.

Első nap mindenki kapott egy füzetet, melyet bevontak, és amibe naplót vezetnek a táborról: szöveget írnak vagy rajzolnak, attól függően, hogy tudnak-e írni vagy még nem.