Lesz költenivaló

Arról szól ma a fáma, hogy ha behajtanánk az elmaradt adókat, mint ősszel a juhokat a legelőről, akkor abból évente építhetnénk több mint 2000 kilométer autópályát, 27 regionális kórházat vagy rengeteg iskolát. És ugyebár, ha a nyúlnak szárnya volna, akár repülhetne is.

De azt hiszem, ha több adó és ellopott pénz folyna be az államkasszába, akkor a közlekedő edények törvénye alapján ugyanannyival több folyna ki belőle valakik zsebébe. Mert ahogy sokszor látjuk, a (mocskos) pénz nem arra való, hogy azt törvényesen felhasználják, hanem arra, hogy különféle módokon tisztára mossák, és akár a tiszta zsebkendőt, zsebre vágják.

Az adóhatóság különben arra is figyelmeztet, hogy nevükben valakik olyan e-mail-eket küldözgetnek, amivel ráijesztenek az ártatlan polgárra, hogy adóhátraléka van, amit törleszteni kell, és küldenek is egy számlát, amellyel el kell menni a bankba fizetni. Akinek valóban van tartozása, az biztosan nem veszi be a cselt, csak a félős, rendes, pontos adófizető.

Azok sem voltak ijedősek, akik ellen fellépett a Temes megyei szervezett bűnözés elleni egység az Európai Ügyészség egyik munkatársának irányításával. A rendőrség arról számolt be, hogy 160 házkutatást végeznek Romániában és Ausztriában, többek közt közintézményeknél és közalkalmazottak lakhelyén. Harminc személyt hallgatnak ki, mert a gyanú szerint több mint ötmillió eurót lovasítottak meg. 2017-től 150 fiktív céget hoztak létre, amelyek révén jogtalanul európai uniós és a román költségvetésből származó támogatásokban részesültek.

A tetthelyekre olyan táblákat szerelhetnének, amelyeket az utak mellé is tettek egy ideig, és azokon azt írta: Itt van az önök pénze! Aztán később eltüntették a táblákat, mikor akkora tócsák keletkeztek az utakon, hogy azok mellé kiültek halászni a sporthorgászok.

Azt nem igazán értem, hogy miért jelentették be előre az akciót? Talán azért, hogy akik tudják, vaj van a fejükön, ebben a nagy kánikulában tudjanak olyan országba menekülni – szokás szerint –, ahonnan nem adják ki őket, és ahol védett, árnyékos helyen elszopogathatják jeges whiskyjüket. Aztán esetleg addig húzzák-nyúzzák ügyüket, amíg elévül.

De még az is megtörténhet, hogy úgy járnak, mint volt belügyminiszterünk, Vasile Blaga, akit az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) 2016-ban 700 ezer euró kenőpénz elfogadásával és befolyással való üzérkedéssel vádolt. Mindez nem akadályozta abban, hogy közben ne lehessen európa-parlamenti képviselő. Most felmentették.

Reméljük, hogy volt mezőgazdasági miniszterünk, Adrian Chesnoiu sem jár rosszabbul. A napokban vonta meg mentelmi jogát a parlament (ő maga is kérte), mert a DNA hivatali visszaéléssel vádolja, illetékteleneknek nem közérdekű információkat szolgáltatott ki, amivel jogtalan haszonhoz juttatott másokat (no meg saját magát is).

A kazánok és nyomás alatt működő tartályok és emelők állami felügyeletének (ISCIR) főfelügyelője beismerte tettét, vádalkut kötött és olcsón, két év felfüggesztettel megúszta. Sajnos, kirúgták. Ő felügyelőitől fejenként havi 1000 eurót kért sugallva, hogy ha nem adnak, másokat ültet helyükre. Egyiktől kapott is 5000 lejt.

A călinești-i (Gorj megye) polgármestert őrizetbe vették 24 órára, miután egy lány feljelentette. Rá akarta venni, hogy vállaljon el egy irodai állást a polgármesteri hivatalban némi-nemű nemi szolgáltatások ellenében, 3500 lejes fizetéssel.

A fekete-tengeri kőolaj-kitermeléssel kapcsolatos tevékenységet szabályozó hatóság alelnökét, Răzvan Giucát egy közúti ellenőrzéskor kapták el, hogy kábítószert fogyasztott, amiből többet is találtak az autójában. A miniszterelnök rögtön kirúgta. (És hány ehhez hasonló ügy lehet, amire nem derül fény?)

Az ilyen esetek nagyon jók, mert a kirúgottak helyébe újabb ismerőst, protekcióst, pártembert lehet felvenni, akiket aztán félrelépésükkor újabbra lehet cserélni. Amúgy elég sok jó állás van Romániában a közszférában és a veszteséges állami vállalatoknál (1 362 000). Az állami állások számát most befagyasztották, de a miniszterelnöki kancellária stábját 57-ről 103-ra növelik, mert sok a munka, sok a feladat. Jön a sok pénz az uniótól, és el kell költeni. Már kaptunk is 4 milliárd eurót, amit nem tudtunk felhasználni. Reméljük, marad valami belőle építkezésre is.