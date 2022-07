Közjogi egységbe forrasztották a magyar nemzetet

Potápi Árpád János úgy fogalmazott: nemzetünk sorsa nem egy országcsonkító szerződéshez kötődik, hanem a magyarság tettrekészségéhez és a Gondviselés irgalmához. Hozzátette, élni és dolgozni kell azért, hogy Magyarország is éljen. Ezért nevezte a kormány az idei évet a cselekvő nemzet évének, és a minden magyar felelős minden magyarért elv alapján támogatásait, programjait minden magyarlakta településre vagy magyar közösségbe eljuttatta a Kárpát-medencében.

Ismertette: a kormány világszerte 300 ezer magyar gyermeknek tette lehetővé a minőségi anyanyelvi oktatást. A bölcsődétől az egyetemig olyan intézményrendszert hoztak létre, amely segíti a szülőföldön való megmaradást, és amelynek része a külhoni szakképző intézményeket megerősítő 145 tangazdaság és tanműhely is. A megszerzett tudás versenyképessége érdekében 3500 vállalkozásfejlesztési projekt megvalósítását is támogatták – jelezte. Szólt arról is, hogy a Határtalanul! programban már csaknem 500 ezer magyar diák kirándulását támogatták valamely külhoni régióba, és a Kárpát-medencei testvértelepülési hálózat révén is több mint ezer települések közti kapcsolat jött létre. Potápi Árpád János azt mondta: a nemzeti összetartozás napja nem gyásznap. Ezen a napon emlékezünk a nehézségekre, de közben elkötelezzük magunkat a cselekvésre is.

Kovács Tamás Imre, Kemeneshőgyész polgármestere rámutatott: községükben azért júliusban tartják a nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezett programjukat, mert június 4-én a csíksomlyói búcsúba zarándokoltak csíkcsicsói testvértelepülésük lakóival közösen, két hétre rá pedig felvidéki testvértelepülésükön, Nyáráson hajtottak fejet az 1849-es csata hősei előtt.