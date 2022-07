Csehország július elsejével Franciaországtól vette át az Európai Unió Tanácsának féléves soros elnökségét. Ebből az alkalomból találkoztak és tárgyaltak Litomyslben a cseh kormány és az Európai Bizottság képviselői.

Nem könnyű feladat, nem könnyű kihívás van előttünk, de meg kell birkóznunk velük. Közös érdekünk, hogy erősebben jöjjünk ki ebből – mondta Petr Fiala újságíróknak. Hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború mellett az energiaellátás kérdését tartja meghatározónak a következő fél évben. Az energia olyan terület, ahol az EU-nak közösen és egyeztetve kellene eljárnia. Csak ebben az esetben van esélyünk a válságot megoldani – szögezte le a cseh kormányfő.

Ursula von der Leyen szintén Ukrajna és az energiaellátás témáját nevezte meg a legfontosabb feladatként. Petr Fiala köszönetet mondott Franciaországnak az Európai Unió Tanácsának előző féléves vezetéséért. Méltatta, hogy Párizs sikeresen megbirkózott az Ukrajnában váratlanul kialakult helyzettel, s a nehézségek ellenére sikerült megtartani az EU-tagállamok egységét. Az ukrajnai háború befejezése és Ukrajna újjáépítése kulcs azoknak a problémáknak a megoldásához, amelyek ma Európát gyötrik – hangsúlyozta a cseh miniszterelnök.

Az államfő egyetért a fegyverszállításokkal

Miloš Zeman cseh államfő egyetért azzal, hogy Csehországnak továbbra is fegyverszállításokkal kell segítenie Ukrajnát, és azzal is, hogy a csehek bekapcsolódjanak az ukrán katonák kiképzésébe. Ha nem lenne az Ukrajna elleni orosz agresszió, akkor nem értenék ezzel egyet, most azonban más a helyzet – jelentette ki vasárnap a köztudottan euroszkeptikus cseh államfő.

Jana Cernochová cseh védelmi miniszter közölte, hogy ebben a témában intenzív tárgyalások folynak a felek között. Szerinte jelenleg mérlegelés tárgya, hogy konkrétan milyen kiképzésről legyen szó. Miloš Zeman megerősítette, hogy támogatja az Oroszország elleni összes büntetőintézkedést, holott korábban ellenezte azokat. A cseh elnök szerint nemcsak az ő személyes véleménye, hanem az egész Nyugaté megváltozott ebben a kérdésben. Emlékeztetett: a NATO egy 2010-es dokumentumában stratégiai partnernek nevezte Oroszországot. Most mindenkinek megváltozott a véleménye. Tehát igen, most egyetértenék mind a további fegyverszállításokkal, mind az ukrán katonák kiképzésével – tette hozzá.

A gazdasági szankciókról a cseh államfő úgy vélte, hogy Oroszországot legnagyobb mértékben a nemzetközi bankrendszerből való kizárás érinti. Az orosz politikusok nyugati utazásait érintő korlátozások viszont Miloš Zeman szerint komikusak, mert nincs semmiféle hatásuk a gazdaságra, s csak a lakosság hangulatára lehetnek hatással.

Miloš Zeman úgy véli, hogy az orosz–ukrán háború elhúzódására kell számítani, s mindkét oldalon számolni kell az áldozatok számának növekedésével. Mérlegelését szomorúnak, de racionálisnak nevezte.