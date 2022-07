Emberre támadt a medve Bölönben

A honatya, aki szombaton meglátogatta az áldozatot, érdeklődésünkre elmondta, a juhászt péntek reggel támadta meg a medve a településtől mintegy százötven méterre. Előző nap két berbécset pusztított el, szombaton egy juhot és egy bárányt. Bocsos medvéről van szó, amelyet jól ismernek a helybeleik, a közeli ciheresben tanyázik, naponta támad, az utóbbi időben hét állatot pusztított el. A juhász is még tavalyról ismeri a nagyvadat, naponta megfordult az esztenán, akkor még nem volt bocsa. Az áldozat jelentette a támadásokat a rendőrőrsön, a károkat a községházán, s meglepően pozitív hozzáállást tapasztalt.

Kilőhető-e a veszélyes medve, kérdeztük a képviselőt, aki elmondta, éppen patthelyzet van, mert az államfő visszaküldte a parlament által elfogadott törvénytervezetet, mely szerint a településen kívül ki lehetett volna lőni a veszélyes állatokat, de most újból elfogadták, s másodszor Klaus Iohannisnak kötelessége kihirdetni azt. Igen nagy szükség lenne erre, hisz az utóbbi időben elszaporodtak a medvék és medvetámadások. Bölönben nagyon sok van. A megsebzett juhász közölte, hajtóként is működik, nemrég egy 70 hektáros területen 42 medvét számoltak. Köpecen is garázdálkodik a medve, jelezték a helybeliek. Torján is, ott mintegy 350 tyúkot terített ki.

Könczei Csaba elmondta, pénteken a témában tartottak ülést a prefektúrán, hétfőn ismét összeülnek, igyekeznek megoldást találni a helyzetre, hisz a kukorica is kezd érni, a medvék is kezdenek az erdőből lennebb ereszkedni.