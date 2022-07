Elszemtelenedtek a varjak Szotyorban

Elmondása szerint az óvoda kertjében levő öreg akácfákat napközben is teljesen ellepi a fekete madársereg, amely annyira hangosan csárog, hogy már a tevékenységet is zavarja.

De más panasz is van rájuk: a szomszédos fóliasátrakat megtámadták, csőreikkel kilyuggatták, a termést megdézsmálták. És ez nem minden: a művelődési otthonnál fészkelő gólyacsaládot is elüldözték, pedig megszokott, kedves, visszajáró lakói voltak a falunak.

Miklós András szerint mindig is voltak varjak a környéken, de mostani létszámuk és erőszakosságuk az idősebb lakókat is meglepi. Tudják, hogy védett állatok (azt nem, hogy miért), de segítséget kérnek a várostól az elűzésükhöz, és persze azt is szeretnék, ha a gólyák – maguk is védett állatok – visszatérnének „a helyükre”.

Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet parkban van hasonló gond, ott már évek óta fény- és hangriasztással próbálják elkergetni a varjakat több-kevesebb sikerrel – felelte Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, arra biztatva a szotyoriakat, hogy találjanak embert ehhez a feladathoz, mert eszközt ad az önkormányzat hozzá.