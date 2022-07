Sepsiszéken szeretnek jót s jól enni – vonta le a következtetést Jánossy Alíz szombat délután Rétyen azon a hangulatos könyvbemutatón, melyen az általa szerkesztett 100 sepsiszéki recept, több mint 100 sepsiszéki háziasszony című kötetet mutatták be nagyszámú érdeklődő jelenlété­ben. A gazdagon illusztrált, igényes kiadvány immár a negyedik a baróti Tortoma Könyvkiadó által kezdeményezett 100 recept, 100 háziasszony sorozatban, melyben korábban az erdővidéki, a gyergyószéki és a dabasi receptgyűjtemény is napvilágot látott.

Míg a legelső kiadvány, az erdővidéki receptgyűjtemény megjelenésekor csupán a lelkesedés hajtotta a könyv megálmodóit, időközben valóságos mozgalom alakult ki, több csapat gyűjti lelkesen a hagyományos vagy új ételek leírásait Erdélyben és Magyarországon is – hangzott el a rendezvényen. Demeter László ötletgazda, a Tortoma Könyvkiadó vezetője felidézte, az a szándék vezérelte őket, hogy minden erdővidéki településről egy-két receptet közreadjanak a kötetben, mely annyira népszerű lett, hogy kérte a folytatást, így a következő tájegység Gyergyószék lett, a receptgyűjtemény megjelenésében pedig jelentős szerepet vállalt Jánossy Alíz gasztronómiai szakíró. A harmadik kiadvány Barót testvérvárosa, Dabas ételeit jeleníti meg, a negyedik kötetben pedig a sepsiszéki háziasszonyok bizonyították gasztronómiai rátermettségüket.

Ennek kapcsán Jánossy Alíz elmondta, a könyv szerkesztése óriási élményt jelentett számára, hiszen munka közben megtapasztalhatta, hogy egy-egy ismerős ételt tájegységenként milyen apró eltérésekkel készítenek. Kiemelte, a gyűjtők ügyességét dicséri, hogy a sepsiszéki receptes könyv a sorozat legváltozatosabb kiadványa lett, hiszen pulyka-, marha-, bárány- és vaddisznóhússal, hallal készült ételek is szerepelnek benne, a háziasszonyok sokféle zöldséget használnak a mindennapokban, így a köretek is gazdagok, „a süteményeken csak ámultam” – sorolta. Úgy véli, mindez azt bizonyítja, hogy a sepsiszékiek szeretnek jót s jól enni, gazdagon és igen változatosan főznek, s „erre legyenek is büszkék”. Megjegyezte ugyanakkor, az egyszerű, néhány alapvető hozzávalóból elkészíthető ételek mellett olyan fogásokat is találni a könyvben, melyek igen bonyolultak, jelentős konyhai tapasztalatot feltételeznek.

A kiadványt Balázs Melindával író Demeter Katalin a receptgyűjtés folyamatát ismertette, s jelezte, előfordult, hogy néhol egy nap alatt tucatnyi receptet kellett lefőzni – ezeket Lázár Szilárd és Ferencz Anikó fotózta –, s igyekeztek minden elkészített ételt meg is kóstolni. Elmondta, arra voltak kíváncsiak, hogy mi kerül a mindennapokban az adatközlők asztalára, ha pedig volt hagyományos recept a családban, akkor azt késztették el. Ugyanakkor köszönetet mondott mindazoknak, akik a csapatot befogadták otthonaikba, konyháikba.

Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke fontosnak tartja, hogy a kiadványok Székelyföld ízeit tájegységenként jelenítik meg, s úgy vélte, a Tortoma Kiadó sorozatának erősségét az adja, hogy „itthoni, hagyományos, kipróbált, arccal és névvel vállalt” recepteket kínál az olvasóknak. „Van, amit megmutatni a nagyvilágnak” – szögezte le, s jelezte, a kiadványok nem csak Erdélyben, de a határon túl is népszerűek, budapesti könyvesboltokban forgalmazzák őket.

Réty község polgármestere, Dombora Lehel elismerte, öröm számára, hogy a könyvben rétyi, komollói, szacsvai, egerpataki asszonyok és főztjük is megjelenik, s gratulált, hogy vállalták a feladatot.

A jó hangulatú rendezvényen több mint hatvan asszony vett részt azok közül, akiknek receptjei olvashatók a kiadványban. A vendégeket egy, a könyvben is szereplő recept alapján készült fogással, nokedlivel, sertéscombbal készült gulyással kínálták a házigazdák, de kürtőskalács és többféle ízletes házi sütemény is került az asztalokra.