A tökéletes kormány

Sokan várták a beszámolót, melynek tulajdonképpen féléves mérlegnek kellett volna lennie, de végül egy hónappal halasztották. Tippelések sora látott napvilágot, hogy mely tárcavezetőktől szabadulnak majd ez alkalommal, de úgy tűnik, tévedtek, mindenki a helyén maradhat, senki munkája kapcsán nem merül fel kifogás. A miniszterelnök meg is magyarázza, hogy tíz objektív mutatót figyelembe véve végezték el a kormánytagok tevékenységének időszakos kiértékelését, és megtudhattuk azt is, hogy örömmel tapasztalta, „minden miniszter komolyan dolgozott a kormányprogram megvalósításán, a közpénzek és az uniós források hatékony hasznosításán és a közösségek szolgálatába állításán”.

Persze mi, egyszerű polgárok, akik látjuk a Ciucă-kabinet csetléseit-botlásait, a félmegoldásokat, az észszerű intézkedések elmaradását, talán másképp gondoljuk. Hisz nem lehetünk elégedettek a gazdasági miniszterrel, akinek csak sokadik próbálkozásra sikerült olyan energiaár-kompenzációs megoldást kidolgoznia, amely végre használható, az üzemanyagárak esetében pedig egy alig érzékelhető 50 banis segítséget ötöltek csak ki, amely napokon, heteken belül semmivé lehet, s most ráadásul azt is megtudtuk, lehet, hogy télen korlátozzák a vállalatok gázfogyasztását, ha nem sikerül megfelelő mennyiségű gázt importálni. Nyugtatgatnak egyelőre, hogy ez a lezárás a lakosságot nem érinti, de ki tudja? Nem a gáztározók feltöltésével foglalkoznak, nem alternatívákat keresnek, hanem máris lezárást emlegetnek. De a miniszter marad.

Akárcsak társai a tanügy vagy egészségügy élén. Az oktatási tárca vezetője sem látszik ki az elégedettségből. Több gyermeknek sikerült a záróvizsgája nyolcadik és tizenkettedik után – erről szólnak a diadalmas nyilatkozatok, de arról nem, hogy hányan hagyták abba a tanulást időnap előtt, mennyien nem is álltak vizsgázni, és egyetlen hangot sem hallani a valós reformokról. Ám Sorin Cîmpeanunak sem kell mennie, munkájával mindenki elégedett. Az egészségügyi miniszter ellen sincs kifogás, s bár úgy tűnik, nyakunkon a járvány újabb hulláma, és a beoltottság továbbra is 50 százalék alatti, s azt is láthatjuk, nemcsak valós változás, de még csak apró elmozdulás sem történt az igencsak ramaty állapotú egészségügyben.

Megfelelő a közlekedési tárca vezetője is, annak dacára, hogy hatalmas a lemaradás az autópályák építésében, de a pénzügyminiszter is, hiába jelentős az összevisszaság a tervezett adóemelések terén. Hosszan sorolhatnánk, tulajdonképpen csak azok ellen nem emelhető kifogás, akiknek munkájáról semmit nem tudunk, de a lényeg, hogy a kormányfő, no meg Klaus Iohannis államelnök elégedett.

Ha kicsit árnyaltabban fogalmaz Nicolae Ciucă, és azt mondja, ebben a nehéz, válságoktól terhes időszakban nem cserélgeti embereit, akik éppen csak kezdtek belejönni a munkába, talán hihetőbb lett volna. Így azonban csak az látszik, kiegyeztek egymás között a pártok, és a békesség jegyében helyükön hagyták egymás rosszul teljesítő, sokat szidott minisztereit. Ha már fejlődés nincs, legalább stabilitás legyen.