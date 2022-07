Részletekben törlesztik az adósságot

Kozsokár Attila, a Közüzemek Rt. igazgatója kifejtette, az igen magas energiaárak a vízszolgáltatóra is komoly terhet rónak, a víz- és szenny­vízhálózat működését elektromos áramot használó pumpákkal biztosítják, így a társaság költségei is jelentősek. Rámutatott: azért fontos, hogy a lakosság fizesse a számláit, mert ez jelenti a garanciát a vízszolgáltatás folytonosságára, és senki sem szeretne víz nélkül maradni – fogalmazott.

Ennek jegyében a jelentős adósságot felhalmozó lakótársulásoknál olyan meg­oldást kerestek, amely a fogyasztóknak is megfelel: az elmaradt összeget több részletre felosztva törleszthetik. A Közüzemek Rt. vezetője szerint a lakóbizottságok képviselői megértették a helyzet súlyosságát, aláírták a részletfizetési megállapodást, s ezzel elérték azt, hogy tartozásaik sem nőnek tovább, illetve a hátralékra sem számolnak a továbbiakban késedelmi kamatot. Kisebb összeg esetén 12 hónap alatt kell törleszteni a tartozást, a jelentősebb elmaradásoknál a részletfizetés akár 36 hónapra is kinyúlhat – derült ki a szolgáltató beszámolójából.

Kozsokár Attila elmondta, jelenleg két olyan lakótársulás van a megyeszékhelyen, amely tetemes tartozást halmozott fel, képviselőikkel a napokban sikerült egyezségre jutniuk a kifizetések tekintetében. Az adósok listáján a legjelentősebb, 440 ezer lejes hátralékkal szereplő Otthon/Căminului társulás 36 részletben törleszti elmaradt számláit. Igen magas, 360 ezer lejes tartozása van a Váradi lakótársulásnak is, s úgy tűnik, a vízszolgáltatónak sikerült egyezségre jutnia a képviselőjével. Az igazgató jelezte, van még nagy összeggel tartozó lakótársulás a városban, s amennyiben nem tudnak megállapodni a törlesztésről, kénytelenek lesznek ott elzárni a csapokat. Arra kérte az érintetteket, járuljanak hozzá ahhoz, hogy az elmaradások összege ne növekedjék, hiszen a szolgáltató kész tárgyalni, és akár a hároméves futamidejű törlesztést is elfogadják.

Kozsokár Attila arra is kitért, magánházban élő fogyasztók is adósaik, s példaként felhozta: bár otthon tartózkodott, egy fogyasztó nem engedte be munkatársaikat, hogy a tetemes tartozás miatt elzárják a vizet. Hasonló helyzetben is el tudnak járni, ám azzal a költségek is megnőnek. „Ha le kell a vezetéket zárnunk, akkor az aszfaltot is fel kell törni, nehéz gépekre van szükség, és ezek olyan költségek, amelyek az adóst terhelik. Ahogy a fizetés megtagadásakor a gáz-, villany-, telefon-, internet- és más szolgáltató leállítja a szolgáltatást, mi sem tehetünk másként” – összegzett.