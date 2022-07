Új plébánosok és segédlelkészek Háromszéken

Következő írásunk

Aki sokat jár, sokat lát. Sokszor elkeseredik, ha azt látja, valami nem úgy megy, ahogyan kellene, de sokszor örvend is, ha azzal szembesül, hogy városa fejlődik, szépül. No és néha szórakozik is egy-egy jellegzetesen urbánus jelenség láttán, máskor meg csak töpreng, és töpreng, de végül nem jut önmagával sem dűlőre. Ilyen vívódásra késztető pillanat volt a pár elhagyott cipővel való találkozásé.