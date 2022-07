Ősök napjára készül Bölön

Előeseményként péntek délután Bíró András Zsolt antropológus, a Magyar–Turán Szövetség elnöke az unitárius szeretetotthonban Az ősi magyarság kialakulása, vándorlása és kultúrája címmel vetített képes, tudományos ismeretterjesztő előadást tart.

A jurtákat pénteken állítják fel, a hivatalos megnyitóra szombat délben kerül sor. Köszöntőt mond Kozma Albert unitárius lelkész, a Magyar–Turán–Székelyföld Hagyományőrző Egyesület elnöke, Ferencz Zoltán, Bölön megbízott polgármestere, Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja és Bíró András Zsolt, a Magyar–Turán Szövetség elnöke.

Az unitárius egyház által az alig fél éve megvásárolt Tana-kúria területén rendezkedik be a nem hétköznapi tábor: a jurtáknál a honfoglalás kori magyarság használati tárgyait, viseletét és fegyvereit mutatják be, és kialakítanak egy íjászpályát is. Lesz solymászati és nomád harci bemutató is – szablya, fokos, lándzsa és íj használata –, a gyerekek az íjászatba kóstolhatnak bele. Az ünnepség alatt táltos-zenei és doboló programok mellett szombat és vasárnap este is szertüzet gyújtanak.