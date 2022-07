Fellép a Finom zenekar, a Heveder, István Ildikó és a Folker, Ségercz Feri és barátai, az Inocsényka zenekar, a TransylMania, a Tündérground, a Háromszék Táncegyüttes, Mocsel Rémusz és családja. Az adománygyűjtő rendezvények teljes bevételét Pityu kezelési költségeinek fedezésére ajánlják fel, a szerdai eseményre a javasolt belépési adomány 30 lej. Az előadás alatt a helyszínen büfé működik a Vendelin vendéglő jóvoltából, a bevételt szintén Pityu javára fordítják. u Támogatni lehet banki átutalással is: István-Csaba Kelemen, revolut@pitymann, IBAN: RO29 BREL 0005 5124 0275 0100, BIC: REVOLT21. Cégek a támogatásukat egy alapítványon keresztül juttathatják el: Fundația SIC Alapítvány, IBAN: RO65 OTPV 2610 0019 4812 RO03, cod fiscal: 6415783, Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 20. / Odorheiu Secuiesc, Str. Kossuth Lajos nr. 20, telefon: 0266 213 371 (ehhez egy támogatási szerződés kitöltése is szükséges, a szerződést a sic@udvarhelyszek.ro e-mail-címen lehet igé­nyelni).

SEPSISZENTGYÖRGYÖN A TAXI EGYÜTTES. A Szimpla ad otthont július 16-án 20 órától a Taxi együttes fellépésének. A Taxi együttes a tőle megszokott módon közelíti meg a társadalmi, politikai, vagy éppen szerelmi témákat, mindig humorral és iróniával fűszerezve. Az előadás 16 éven felülieknek ajánlott.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.15-től Minyonok: Gru színre lép (magyarul beszélő), 16.30-tól Lightyear (románul beszélő), 18 órától Elvis (román feliratos), 18.30-tól Mozi-almanah. Hat rövidfilm (román játékfilm), 20.30-tól Jurassic World: Világuralom (román feliratos), 20.45-től Top Gun: Maverick (magyarul beszélő). Honlap: arta.cityplex.ro.

Hitvilág

BEJÁRÓS HITTANTÁBOR KÉZdIVÁSÁRHELYEN. A Boldog Özséb-plébánia bejárós hittantábort működtet július 4–6. között a Bujdosó vendéglő nagytermében és a Molnár Józsiás parkban.

FELVÉTELI. A Római Katolikus Teológia Kar nyári felvételit hirdet július 11. és 22. között alap- és mesterképzésre. A felvételi kizárólag online zajlik az admitere2022.ubbcluj.ro oldalon. Az iratkozáshoz bármilyen segítség, útmutatás a 0264 590 715-es telefonszámon igényelhető. A kar magánösztöndíjjal támogatja hallgatóit, hogy két szakot ingyen elvégezhessenek: amennyiben a didaktikai teológia szakra felvételiznek ingyenes helyre, támogatást kérhetnek egy másik szak tandíjának fedezésére. Emellett állami ösztöndíjakkal, bentlakási helyekkel is segítik a hallgatók tanulmányi előmenetelét. További részletek a rocateo.ubbcluj.ro honlapon.

KNEIPP-HÉTVÉGE. Július 28–31. között Kneipp-hétvége lesz Székelyudvarhelyen a ferences nővéreknél. A programban főként a vizes alkalmazások megtapasztalására, elsajátítására és elcsendesedésre lesz lehetőség. A vizes kúra kiváló módszer a szervezet megedzésére, az immunrendszer megerősítésére. Az anyagcsere és a kiválasztás serkentésére hat, ezért jó anyagcsere-betegségekre, mint cukorbetegségek, köszvény, elhízás, reuma, vérkeringés serkentésére, valamint idegbetegségek és alvászavarok esetén is ajánlott.

A CSÍKSOMLYÓI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓT idén is megrendezik, ahová várnak minden 14–30 év közötti, lelkileg töltődni vágyó fiatalt. A rendezvény római katolikus alapokra épít, de a részvétel felekezettől független. Részletek a csit.fif.ma honlapon.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától Napindító gondolatok, 6.15-től Zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7 órától szentmise Mezőfényről, 7.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 8 órától Ébredjen a Mária Rádióval!, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 9.50-től Jézus Szíve litánia, 10 órától papszentelési szentmise Gyulafehérvárról, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi ima­óra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Tricikli Fesztivál Sepsiszentgyörgyön

A Tricikli Fesztivál három legfontosabb jellemzője az irodalom, a kerékpár és a fesztiválhangulat. A rendezvény célja nemcsak az irodalom népszerűsítése, hanem többek közt az egészséges életmód támogatása, a közösségi tudat újra-/felélesztése. A felolvasások/ráolvasások, beszélgetések, zenés fellépések három helyszínen zajlanak, amelyek között a fesztiválozók kerékpárral közlekednek. A program: július 9-én, szombaton 10–11 óráig a Kónya Ádám Művelődési Házban mesefoglalkozás a Tekergő Meseösvénnyel; 12 órától kerékpáros felvonulás a Kónya Ádám Művelődési Háztól az árkosi Szentkereszty-kastélyig, ahol 14 órától A mindent magában fogadó közösség címmel Selyem Zsuzsával beszélget Serestély Zalán, 15.30-tól ebéd, 16 órától Mikroszkóp alatt a kortárs erdélyi líra: Címtelen föld, erdélyi költők antológiája – meghívottak: Fischer Botond, Láng Orsi, Serestély Zalán, Székely Örs, 18 órától Ráolvasó Open mic zenés irodalmi délután Tinca Teddyvel; a Szimplában 21 órától Kvab-koncert.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Szerkesztőségünket ingyenes jogi tanácsadásért újra fel lehet személyesen is keresni. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig várja az érdeklődőket.

INGYENES MEGHALLGATÁS. Július 11-én, hétfőn 10 órától Sepsiszentgyörgyön a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje és a gyermek ügyvédje. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes. A gyermek ügyvédje a 18 év alattiak jogait népszerűsíti és védi, támogatja és bátorítja a gyermekek jogainak tiszteletben tartását.

CSEREBEREKLUB ÉS HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban ma 16 órától a Cserebereklub, 18 órától az alagsorban a Humorpince várja az érdeklődőket, szórakozni vágyókat.

ÁRAMSZÜNET. Az Electrica villanyszolgáltató értesíti az ügyfeleket, hogy Sepsiszentgyörgyön július 7-én 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás a Borvíz, József Attila, Csorgó, Villa és Szajván utcában. Tehát nem lesz villany az egyfázisú, a nyári tábor, szajván, vízszivattyúház és a 157-es transzformátorhoz tartozó fogyasztóknál. Részletek a distributie-energie.ro

honlapon. Érdeklődni a 0800 500 929-es (zöld) telefonon lehet.

TUDÁSTÁR. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében Dobolyi Tünde ügyvéd tart előadást július 7-én 18 órától Örökös tévhitek öröklési szabályokról címmel.

Kerékpáros kincskeresés a Nemere Útján

Július 16-án a kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület megszervezi a nyolcadik kerékpáros kincskeresést a Nemere Útján. A kincskeresésre korhatártól függetlenül várják azok jelentkezését, akik szeretnek kerékpározni és szeretik a kihívásokat, kalandokat. Jelentkezési határidő: július 14., a 0766 611 066-os telefonszámon vagy az office@zoldnap.info-n. A helyek száma korlátozott.

X. Mozsika népzenei műhely

A Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa közös szervezésében augusztus 14–19. között Csernátonban tartják a X. Mozsika népzenei műhelyt. A rendezvény célja népzenénk, néptáncaink és népszokásaink megőrzése, éltetése és a nagyközönség körében történő népszerűsítése. A műhelymunkán részt vevők érdeklődésük függvényében népdaltanulást vagy népzeneoktatást választhatnak. Hegedűn, brácsán, harmonikán vagy nagybőgőn játszani a sepsiszentgyörgyi Heveder zenekar tagjai, népdalokat István Ildikó, a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola ének- és tánctanára tanít. Jelentkezni, érdeklődni a Kovászna Megyei Művelődési Központ székhelyén (Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 2. szám), a 0267 351 648-as és a 0742 148 687-es telefonszámon vagy a magori-istvan@cultcov.ro és az istvan_magori@yahoo.com e-mail-címen lehet. Jelentkezési határidő: július 31. További részletek a kultkov.ro honlapon.