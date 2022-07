Otthont építeni a szavainkból

A nyolc nagy keretben 16 tabló látható, ezek a 125 éve született Tamási Áron életútját, annak csomópontjait, illetve gondolatait mutatják be – mondta a Bölcső a hegyek között címmel megrendezett tárlatról Juhász Anna irodalmár, a Petőfi Kulturális Ügynökség kiemelt programjainak igazgatója, akinek édesapja, Juhász Ferenc személyesen is ismerte a székelyek Farkaslakáról indult és oda hazatérő nagy képviselőjét, és azt tartotta róla, hogy Arany János óta nem volt jobb ismerője és művelője a magyar nyelvnek nála. Szállóigévé vált mondását – Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne – mindenki ismeri, amit alkotott, az valóságos kincsesbánya, szellemi örökségében pedig ma is sokan otthonra találnak – vélekedett. Írói hitvallását is idézte: „a lényeg a szellemi tisztesség volt, és a küzdelem a művészi kifejezésért”, és végül jó szemlélődést kívánt a közönségnek, amelynek egyes tagjai már azt latolgatták, hogy vajon az Ábel-regények világjárt szerzője megfordult-e életében Sepsiszentgyörgyön...

A kiállítás Csíkszereda és Szé­kely­udvarhely után érkezett hozzánk, a Tamási Áron nevét viselő színházzal szemközt helyezték el, és a következő három héten tekinthető meg.