Méhnyakrákszűrés európai alapokból

A háromszéki kórházak is csatlakoznak a Fejlesztési Középrégiót érintő méhnyakrákszűrő programhoz, amely megyénkben tizennégyezer 24–64 év közötti nő ingyenes tesztelését teszi lehetővé. Az uniós alapokból finanszírozott országos program első szűrőhálózatát a Marosvásárhelyi Klinikai Sürgősségi Kórház hozta létre, múlt szombaton erről tartottak szakmai kerekasztal-beszélgetést Csíkszeredában.

Lapunk megkeresésére Ágoston László megyei közegészségügyi igazgató elmondta, a csíkszeredai tanácskozáson a Kovászna és Hargita megyei egészségügyi vezetőket tájékoztatták a programról, és vázolták, hogyan kellene eljárni ahhoz, hogy a célzott női korosztályból minél többen jelentkezzenek a szűrésre, a mozgósításban a család­orvosokra is számítanak. A szűrőpontokat a kórházakban rendezik be, de igény szerint a nagy létszámú női alkalmazottat foglalkoztató vállalatokhoz és falura is kimennek a mobil mintavételi csapatok – mondotta. A szűrésben részt vevő 24–29 év közöttieknél Papanicolau-tesztet végeznek, a 30–64 éves korosztálynál HPV-tesztet.

Kovászna megyében jelenleg 511 méhnyakrákos esetet tartanak nyilván, és évente átlagban huszonhárom új páciensnél diagnosztizálják a betegséget. A régebbi eseteknél több a falun jegyzett megbetegedés, ami annak is betudható, hogy vidékről kevesebben mennek szűrésre – közölte Ágoston. A mobil csapatokkal éppen ezen szeretnének segíteni, ehhez ellenben a családorvosok közreműködésére is szükség van, hogy tudatosítsák a megelőzés és az elváltozások korai felismerésének fontosságát.

Az intézményvezető elmondta, folyamatban van a városi kórházak szerződéskötése a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházzal és ezen keresztül a programot irányító marosvásárhelyi központtal, a szűrés megkezdésére körülbelül egy hónap múlva lehet szá­mítani.