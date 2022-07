Mérséklődött a munkanélküliség

Májusban összesen 319 személy jelentkezett be álláskeresőként az ügynökségnél, miközben 486-an kerültek ki a nyilvántartásból. Munkanélküli-segélyre mindössze 350-en jogosultak a hivatalosan is jegyzett állástalanok közül, akiknek zöme – 2853 személy – vidéken él.

A legnépesebb csoport továbbra is a fiatal munkanélkülieké, a legutóbbi adatok szerint több mint 1200-an 25 évnél fiatalabbak, a 25 és 29 év közöttiek korcsoportjába pedig további 620 személy tartozik. Az ügynökség tájékoztatója szerint a nyilvántartott munkanélküliek közel 51 százaléka iskolázatlan vagy alig néhány osztályt végzett, emiatt a legtöbben – 1537 személy – nagyon nehezen foglalkoztathatónak bizonyultak a szakhivatal által végzett felmérés nyomán.

Továbbra is a megyeszékhelyen és vonzáskörzetében tudnak a legtöbb munkanélküliről, az itt jegyzett 1432 személy közül mindössze 100-an kapnak segélyt, Barót térségében az 1133 állástalan közül 45-en jogosultak segélyre. Kézdivásárhelyen és környékén május végén 515 munkanélküli szerepelt a nyilvántartásban, 127-en segélyt is kaptak, míg a Kovászna térségében jegyzett 389 állástalanból 45-en kaptak anyagi juttatást. A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség az előző héten közel 400 szabad állást hirdetett meg, az ajánlatok közül nagyon sok a készruhaiparba szól, a legtöbb esetben pedig Sepsiszentgyörgy a munkavégzés helye, de Kovásznára, Bálványosra, Kökösbe, Brassóba, Kézdivásárhelyre, Kilyénbe, Bodzafordulóra is toboroznak munkaerőt.