Új Rotary-elnök Kézdivásárhelyen

A jótékonysági Rotary-juniálison meghívottként hat Rotary Klub 38 tagja volt jelen Szekszárdról, Pannonhalmáról, Székelyudvarhelyről, Csíkszeredából, Gyergyószentmiklósról és Sepsiszentgyörgyről. A bál fővédnöke Nagy Lajos fotóművész, az est házigazdája pedig Fábián Helén volt. A talpalávalót a népszerű Koszika & The Hotshots zenekar biztosította.

Oláh Ágota leköszönő elnök beszámolójából kiderült, hogy az elmúlt egy esztendő alatt egész sor projekt valósult meg, jótékonykodás, támogatások, kirándulások és más tartalmas programok tarkították a kézdivásárhelyi Rotary Klub életét.

Az első ezek közül a Séta a szívünkért megmozdulás volt, mely során első alkalommal csatlakozott az országos kampányhoz a kézdivásárhelyi Rotary Klub. Több mint háromszázan mintegy 3,5 kilométeren megtett sétával hívták fel a figyelmet a szívbetegségek megelőzésére, hiszen ahogyan azt a kezdeményezők is hangsúlyozták: a szívünknek nemcsak érzelmi, hanem fizikai odafigyelésre is szüksége van.

A következő hónapban, 2021 októberében a kézdivásárhelyi Rotary Klub tagjai a Küküllő mentén felkeresték az ott élő magyarság történelmi örökségeit. Decemberben online borkóstolón vettek részt. A szekszárdi Rotary Klub ugyanis megkereste a kézdivásárhelyi klubot és bevonták az online klubtalálkozóba, amelyet havonta tartanak magyarországi és erdélyi klubokkal. Szintén decemberben a klub pénzbeli adománnyal segítette környéke leghíresebb néptáncosait, a Perkő Néptáncegyüttest, illetve a Csipkerózsika Napközi Otthon területrendezését. Karácsonykor az elmúlt évben is több mint 1000 töltelékes káposztát osztottak szét azoknak, akiknek csak így került meleg étel a karácsonyi asztalukra. Ebben a református és a két római katolikus egyház tagjai, valamint a kézdivásárhelyi nők egyesülete volt a segítségükre.

Már több város is büszkélkedhet azzal, hogy a település bronzba öntött makettje ott díszeleg a város főterén. A kézdivásárhelyi Rotary Klub elkészíttette a makettet, de a bronzba öntésére még várják az anyagi támogatást, mert elég nagy pénzösszeget emészt fel. Nők napján idén is ott voltak a székelyudvarhelyi klub által megszervezett Minden székely számít 5. találkozóján, ahol több mint 200 rotarys vett részt, kiemelkedő vendégként pedig a romániai és a magyarországi kormányzók is.

A tavaszi vakációban idén is megtartották a Szakmaválasztási napokat, ahol a 9–10–11. osztályos diákok a város középiskoláiból lehetőséget kaptak arra, hogy bepillantást nyerjenek foglalkozásokba, amikor egy szakember mellett eltölthetnek egy munkanapot. Idén a legsikeresebb az orvosi szakma volt, oda jelentkezett a legtöbb, 26 diák.

Május 3-án és 4-én az Üzleti tervek versenyét támogatta a klub, amelyet Orosz Anna és Damó Csaba tanárok szerveztek meg. Az öt kézdivásárhelyi líceumból 15 csapat jelentkezett, ez mintegy 60 tanulót jelentett. Idén fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte a Nagy Mózes Elméleti Líceum rajztagozata. Az alkalomból két tehetséges 8. osztályos tanulót jutalmazott a klub. A tanév végén ebben az évben is mind az öt líceumnál pénzjutalomban részesítették a jól tanuló, ám hátrányos helyzetű végzős diákokat.

Természetesen ápolták a jó kapcsolatot az erdélyi és a magyarországi Rotary Klubokkal, többen részt vettek a csíkszeredai, gyergyói, udvarhelyi és marosvásárhelyi klubok által szervezett bálokon. Kozma Imre földrajz szakos tanár, a berecki Comenius-iskola pedagógusa egy fotóversenyt hirdetett meg az V–VIII. osztályos tanulók részére. A téma a madarak és fák napjához kapcsolódott. A diákok örömmel vettek részt a versenyen, a képek előhívását és bekeretezését a Rotary Klub vállalta fel, és ebben az évben a jótékonysági bál fő támogatottja is ez a projekt, az est folyamán a kiállított fotókat meg lehet vásárolni – mondotta végezetül Oláh Ágota, majd átadta a tisztséget és a Rotary-láncot Román Györgynek.

A bálban jelen levő Kaján János Olivér, a romániai Rotary Klub helyettes kormányzója felkérte Oláh Ágotát, hogy legyen kormányzó-helyettes, amit objektív okok miatt Oláh Ágota nem fogadott el.

A jótékonysági esten fellépett Szőcs Botond zongorista és Mocanu-Prezsmer Erika mezzoszoprán, valamint a Perkő Néptáncegyüttes, akik a Finom zenekar kíséretével nyárádselyei és kalotaszegi táncokat adtak elő. Másnap a házigada rotarysok vendégeikkel együtt a csernátoni Haszmann Pál Múzeumot és az Óriáspince-tetőt tekintették meg.