Családi nap a gyermekeiket egyedül nevelőknek

A klubvezető lapunkat arról tájékoztatta, tulajdonképpen egy Hungarikum-vetélkedővel és különböző kézműves-foglalkozásokkal, így nemezeléssel, gyöngyfűzéssel, csuhédekoráció-készítéssel várják a látogatókat az unitárius egyház udvarán és konferenciatermében. A rendezvény ideje alatt mesesarok is működik, kivetítőn magyar népmeséket lehet megtekinteni, de lesz néptáncoktatás, valamint közös tánc is Vargha Fruzsina alpolgármester közreműködésével, az árkosi Gedő Katalin pedig a mézeskalács-díszítés titkaiba avatja be a résztvevőket.

A kvízfeladatokra egyénileg és csapatban jelentkezhetnek majd a látogatók. A foglalkozásokon a gyermekek pecséteket gyűjthetnek egy kis füzetbe, a rendezvény végén pedig díjazzák is az alkotásokat, a gyermekeket és családokat könyvekkel, társasjátékkal, oklevéllel jutalmazzák. A családi napon a szervező klubvezető pogácsával, kürtőskaláccsal, zsíros kenyérrel és üdítővel kínálja vendégeit. A július 11-i rendezvény támogatói: a budapesti Egyszülős Központ, az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztálya, a háromszéki Egyedülálló Szülők Klubja és a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség.

A magyarországi mintára tavaly nyáron itthon is megalakított egyszülős klub révén Pál Edith – aki maga is egyedül neveli kislányát – arra törekszik, hogy a szülőföldjén élő egyszülős családokhoz támogatásokat irányítson, programokkal, jogi, pszichológiai stb. tanácsadással, különböző kedvezményekkel segítse őket.