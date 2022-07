A sepsiszentgyörgyi labdarúgóklub története második serlegét szerezheti meg, ugyanis szombaton 20.30-tól rendezik az idénynyitónak számító Szuperkupa-mérkőzést az aradi Neuman Ferenc Arénában. A bajnok és a Román Kupa-győztes összecsapását a Kolozsvári CFR és a Sepsi OSK játssza. Az országban ezen a találkozón mutatkozik be először a videobíró, amit július 15-től az élvonalbeli pontvadászatban is használnak.

A Dan Petrescu irányította bajnok címvédő már lejátszotta első tétmérkőzését a 2022–2023. évi idényben, kedden a Bajnokok Ligája első selejtezőkörében az örmény Pjunik Jereván otthonában lépett pályára, ahol gól nélküli döntetlen született. A szombati találkozó lesz a háromszéki és a kolozsvári csapat tizenhatodik egymás elleni tétmérkőzése, korábban tizennégyszer a bajnokságban és egyszer a Román Kupában játszottak. Két döntetlen mellett a kincses városi gárda tizenkétszer győzött, míg a székelyföldi együttes csak egyszer – tavaly májusban – tudott nyerni. Ezeken a meccseken a Kolozsvári CFR 20 gólt szerzett, míg a Sepsi OSK mindössze négyszer volt eredményes, ráadásul a piros-fehér mezesek tizenegy alkalommal képtelenek voltak betalálni.

„A játékoskeretünk az előző idényhez képest erősebb lett, amit az edzőtáborban lejátszott barátságos találkozókon is tapasztaltunk. Az előző szezonból maradtak a meghatározó labdarúgók, így ez mindenképp pozitívum. Úgy vélem, az a csapat emelheti magasba a trófeát, amely szervezettebben és kevesebb hibával játszik. Szerintem a kolozsvári együttesnek nem jelent előnyt, hogy már egy tétmeccset lejátszott, hiszen még csak a szezon elején vagyunk. Reméljük, több szurkolónk lesz az aradi lelátón, mint a bajnoknak, hiszen Bukarestben is megtapasztaltuk, hogy hatalmas erőt adnak” – fogalmazott Ilyés Róbert másodedző.

Szombaton huszonnegyedszer játszanak Szuperkupa-mérkőzést, eddig hétszer fordult elő, hogy a rendes játékidő és a hosszabbítás után tizenegyes párbaj döntött a trófea sorsáról. A Kolozsvári CFR nyolcszor lépett pályára Szuperkupa-meccsen, ezekből négyet – 2009-ben, 2010-ben, 2018-ban és 2020-ban – megnyert, azonban 2012-ben, 2016-ban, 2019-ben és 2021-ben alulmaradt. Papírforma szerint a szombati találkozó esélyese a bajnokságban aranyérmes alakulat, amely nyolc bajnoki cím mellett négy Román Kupa-győzelmet is ünnepelhetett az évek során. A 2011-ben alapított Sepsi OSK harmadszor küzdhet serlegért, 2020-ban elvesztette a kupadöntőt, míg idén májusban Bukarestben 2–1 arányban diadalmaskodott az FC Voluntari felett.

A Román Labdarúgó-szövetség közölte, először rendeznek Szuperkupa-meccset a Maros-parti város több mint 12 ezer férőhelyes stadionjában, amely a nyolcadik városként ad otthont az eseménynek. Az elsőre 1994-ben került sor, azóta ötször fordult elő, hogy nem rendezték meg. 1996-ban, 1997-ben, 2000-ben, 2004-ben és 2008-ban a bajnokságot és a kupát is ugyanaz a csapat nyerte meg, míg 2009-ben szintén hasonló történt, azonban a Szuperkupa-mérkőzésre mégis sor került, mivel a bajnok és kupagyőztes az első osztályban második helyezett együttessel csapott össze.

„Úgy gondolom, papíron a bajnok kolozsvári együttes esélyesebbnek számít, viszont mindent megteszünk annak érdekében, hogy győzzünk. Szerintem jelenleg egyik csapat sincs csúcsformában, de így is izgalmas mérkőzésre van kilátás. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy a Román Kupa után a Szuperkupa is hozzánk kerüljön. Biztató hír, hogy csak Anass Achahbar sérült, aki valószínű, augusztusban léphet ismét pályára. Bár Arad jóval messzebb van, mint Bukarest, bízunk benne, a kupadöntőhöz hasonlóan ezúttal is népes szurkolótábor kíséri el csapatunkat. A labdarúgóknak nagyon sokat jelent, ha a szurkolók biztatását hallhatják, ezért reméljük, több százan utaznak Aradra” – nyilatkozta Hadnagy Attila ügyvezető igazgató.