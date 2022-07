Iohannis, a NATO-főtitkár

Iohannis NATO-főtitkár szeretne lenni, ez most már bizonyosnak látszik, ő maga is beismerte-forma idei első és egyetlen sajtótájékoztatóján kedden. Ha felajánlanák neki e magas rangú pozíciót, nagyon alaposan megfontolná és nyilvánosságra hozná – válaszolta újságírói kérdésre. Szerényen nyilatkozott, mint aki áldozatot vállal, ha eme jelentős terhet is nyakába veszi, pedig minden eddigi cselekedete azt mutatja, bármit megtenne, hogy elnyerje a tisztséget. Akár Románia elnöki székét is feladná időnap előtt egy NATO-vezetői tisztségért.