Két évtized a mozgássérültekért

Bár kevesebb idén a résztvevő a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat hagyományos, mozgássérülteket fogadó táborában, a szervezők és támogatóik mindent megtettek annak érdekében, hogy idén is változatos programokat, jó hangulatot biztosítsanak mindazoknak, akik a Benedek-mezőre látogattak. A huszadik alkalommal létrejött találkozóról tegnap a helyszínen beszélgettünk Tischler Ferenccel, a Romániai Máltai Szeretetszolgálat főtitkárával.

A több órája szitáló eső és a szürke felhők sem szegték kedvét a táborlakóknak, sérültek és segítőik együtt szorgoskodtak tegnap dél­előtt a filagória alatt, ahol ki-ki kézügyességét tehette próbára. A hosszú asztalok mellett sokféle tevékenység zajlott, Péter Kinga tanítónő a tűnemezelés technikáját tanította végtelen türelemmel az érdeklődőknek, így született sok szép alkotás: egy kerekesszékben ülő lány csodálatos pipacsos tájképet illesztett keretbe, s a tábor évek óta visszatérő vendége, Pusztai Zoltán is örömmel mutatta munkája eredményét. A szomszédos asztalnál natúr cserépedényeket festettek, gombák, óriás bakancsok és törpék keltek új életre a színekbe mártott ecsetek segítségével. Az agyagtömböt is sokan ülték körül, a nedves masszából különféle tárgyak, kis szobrok születtek. Közben zajlott az élet a kemence körül is, ahol készült a friss, illatos kürtőskalács.

A járvány miatt az előző két évben nem lehetett hagyományos módon megszervezni a tábort, s az ismét emelkedő koronavírusos esetszámok okán utolsó pillanatban közel húsz jelentkező mondta vissza a részvételt – számolt be érdeklődésünkre Tischler Ferenc. Úgy véli, döntésük érthető, hiszen az érintettek közül sokan más betegségekben is szenvednek, így inkább nem kockáztatnak. Ezért idén szűkebb körben zajlik a találkozó, melyre a szeretetszolgálat hat fiókszervezetétől érkezett harminc sérült, az őket kísérő és segítő csapat mintegy kétszer népesebb.

Ami a programokat illeti, a táborozók felkeresték a héten a csernátoni tájmúzeumot, körbejárták Sepsiszentgyörgy központját, és az Erzsébet parkot is megmutatták a távolabbról érkezőknek. Tegnap délután sepsiszentgyörgyi motorosok és négykerekű terepmotorosok gondoskodtak a különleges szórakozásról, a táborlakókat járgányaikon vitték sétára. Egy cég felajánlása nyomán a bátrabbak a festékgolyós célba lövést is kipróbálhatják ma, egy másik vállalkozás pedig az esti flekkenezést biztosítja a tábor résztvevőinek.

„Meggyőződésem, hogy mindenki nagyon sokat kap ebben a táborban. A sérültek a szabadban, a természetben tölthetnek el egy hetet, mi pedig olyan erőt, szeretetet, töltetet kapunk tőlük, aminek köszönhetően egy újabb évig tudunk dolgozni” – fogalmazott Tischler Ferenc, aki szerint az eltelt két évtized is azt bizonyítja, hogy „ez a tábor mindenkit megerősít”.