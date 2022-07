Megcsodálták a zágoni orgonát

Ursula Philippi egy hónappal korábban kereste meg Márton Jánost, a zágoni református templom kántorát, aki a kultúrigazgatói tisztséget is betölti. A zágoni látogatás a református templom Einschenk Károly által újjáépített orgonája ürügyén valósult meg – a vendégek Einschenk orgonaépítő mester munkáit vették górcső alá.

A két autóbusszal érkező társaság nemcsak szemügyre vehette az orgonát, Ursula Philippi rövid billentyűs-előadását is meghallgathatta. „Egy orgonista, nem egy kántor mutatta meg, mit lehet kihozni egy orgonából. Tulajdonképpen két orgonáról van szó, két építőtől, a különbséget is lehetett hallani, a pedálbasszus is működik. A fúvót motorral táplálják, de megmaradt a régi, lábbal hajtós rendszer is, ez áram­kiesés esetén hasznos” – értékelte Márton János.

A zágoni orgona 1925-ben nyerte el jelenlegi formáját. Eredetileg Schneider Péter építette, Einschenk Károly pedig kétmanuálisra bővítette. Nevével hangszerüzlet is működik Brassóban, s a családnak ma is van zenész tagja, a mester unokája. Az Einschenk-orgonák is rendelkeznek erdélyi nyilvántartással, ez könyv formájában is megjelent, településenként ismertetik az orgonák készítőit. A kötetet nehéz beszerezni, nemrég Dénes Endre javította a zágoni református templom orgonáját, neki is csak másolatban volt meg a könyv – mondta Márton János.

Egy másik zenei esemény is gazdagította Zágon kulturális életét, az elmúlt héten rendezett fúvóstábor résztvevői mutatták be tudásukat a Mikes–Szentkereszty-kastély előadótermében. A táborban húszan vettek részt, közülük tízen kezdőkként.

Ursula Philippi a bukaresti Ciprian Porumbescu Konzervatórium 1979-es orgonaszakos végzőse. A kolozsvári Gheor­ghe Dima Zeneakadémia professzoraként dolgozott, majd 2015-ben úgy döntött, hogy visszavonul az oktatói pályáról – olvasható a regizene.ro portál ismertetőjében. Mint írják, a művész több díjat nyert nemzetközi és hazai versenyeken. Repertoárjában a reneszánsztól a zenei avantgárdig terjedő orgonaművek szerepelnek. Organ Landscape Transylvania című dupla CD-albumával elnyerte a Német Lemezkritikusok Díját, Hans Peter Türk Máté-passiójának előadását tartalmazó CD-albumával pedig a luxemburgi Pizzicato magazin Supersonic-díját. Ursula Philippi az utóbbi időben különleges figyelmet szentel Erdély régi orgonái megmentésének.