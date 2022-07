Újra Double Rise fesztivál Torockón

Augusztus 11. és 13. között szervezik meg Torockón a 6. Double Rise összművészeti fesztivált, amely a könnyűzene mellett nagy hangsúlyt fektet a népzenére – jelentették be csütörtökön Kolozsváron a szervezők.

Gondi Mátyás fesztiváligazgató elmondta, hogy a tavalyi kényszerszünet után, amelyet a koronavírus-járvány okozott, reményeik szerint az idén sikerül az eddigi legjobb fesztivált megszervezniük. Közölte, továbbra is az a cél, hogy a fesztivál minél több helyen jelenjen meg a település utcáin, és minél több udvart lakjanak be. A programból idén sem hiányzik a színházi, közéleti, irodalmi és sporthelyszín. Bejelentette, hogy a nagyszínpad mellett lesz kisszínpad is, amelyen elsősorban erdélyi zenekarok lépnek fel. „Büszkék vagyunk, hogy idén ezt meg tudtuk szervezni” – mondta Gondi Mátyás.

Mihály Gergő, a fesztivál új főszervezője elmondta, hogy az előző években jó szervezőcsapat kovácsolódott össze, és reményét fejezte ki, hogy az idei év lesz az, amikor ennek a gyümölcsét learathatják.

Berecz István, a Folk­udvar házigazdája örült, hogy a Double Rise fesztivál volt az első seregszemle, amely a mainstream zenét helyezi ugyan a középpontba, viszont egyenrangú műfajként tekint a hagyományos műveltségre, a táncos és a zenei anyanyelvünkre, amelynek Erdély a szíve. „Öröm látni, hogy Erdélyben és a világon szerteszét újra meg tudják találni ebben az anyanyelvben a szórakozást, és ezen keresztül olyan közösségi együttlétet, ami jóval több, mint szórakozás” – mondta Berecz István.

Vajas Albert, a Tokos zenekar vezetője a népzenei programokat ismertetve elmondta, hogy idén Berecz István fog táncot tanítani. Ebben az évben sikerül bevonni az erdélyi amatőr táncegyütteseket is a Folkudvar programjába, Kádár Ignác tart mesterkurzust számukra. Fellépnek adatközlő népzenészek is, akik idén Palatkáról, Kalotaszegről és Szászcsávásról érkeznek. Ellátogat Erdélybe egy 15 fős népzenei csoport Kárpátaljáról, akik a Kallós Zoltán Népzeneiskola és a kárpátaljai népzeneiskolák közötti együttműködés eredményeként jöhetnek. Lesz mesemondás és minden este két koncert. Fellép többek között a Muzsikás, a Heveder, a Kedves, a Tokos zenekar, de moldvai zenekar is lesz a hajnalig tartó táncházban.

Ifj. Vidnyánszky Attila rendező elmondta, hogy a beregszászi színházat képviseli, amely tagjainak többsége a háború miatt Budapesten él. Nehéz helyzetük ellenére jelezni akarják, hogy nem fogja életüket megváltoztatni ez a szörnyű helyzet, ezért a fesztiválon bemutatják A helység kalapácsa című produkciót, ő ennek a létrejöttében segíti őket. Ez nem a megszokott darab lesz, hanem inkább a több évtizede a fennmaradásáért küzdő színházról és annak színészeiről szól – hangsúlyozta.

A fesztivál címe arra utal, hogy a Kolozsvártól mintegy 60 kilométerre, festői környezetben fekvő településen a hajnali napfelkelte után a Székelykő sziklatömbje mögött egy időre eltűnik, majd újra felkel a nap.