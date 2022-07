Sokszínű Empty Fesztivál Kézdivásárhelyen

A csütörtökön megkezdődött fesztivál minden napján volt sportrendezvény, a Köztér sátrában panelbeszélgetések folytak, szintén ugyanott hajnalig lemezlovasok biztosították a hangulatot, a nagyszínpadon hazai és külföldi előadók váltották egymást. A szervezők külön színpadot biztosítottak a néptánc és népzene szerelmeseinek, ott is éjszakába nyúlóan zajlott a táncház, előtte pedig környékbeli néptáncegyüttesek fellépését lehetett megtekinteni.

A legnagyobb érdeklődésnek természetesen a koncertek örvendtek: az első két nap inkább az igazán fiataloknak szólt, szombaton és vasárnap már az idősebb korosztályt, a retró szerelmeseit is megszólították. A fellépők közül a teljesség igénye nélkül emeljük ki péntekről Alee-t, aki fergeteges rapkoncertet adott, majd a lemezlovasok szabadtéri seregszemléjébe is bekapcsolódott. A korai időpont miatt kisebb közönség előtt színvonalas koncertje volt a helybeli Ego Sumnak és a Gáspár Claudius zenekarnak, óriási bulit rendezett a reggae-dancehall ritmusokat és popzenét játszó ManGoRise, rengetegen voltak kíváncsiak a Pittyes2es humorbonbonos előadására, a közönséget emellett pedig a tehetségkutató műsorokból ismert Ferenczi Kamilla, Kollányi Zsuzsi és az USNK is szórakoztatta. Említésre méltó, hogy Kollányi Zsuzsi koncertjébe az USNK táncoslányai is bekapcsolódtak „önkéntes” alapon.

Lapzártánkkal egy időben zajlottak a zárókoncertek.