Kopogtattak

A Magma legújabb programja, a #animagma a digitális kompetenciák elmélyítését célozta meg kortárs vizuális művészeti eszközökkel, az elmúlt tanév alatt futó tehetséggondozó projekt ilyenként első a Magma fennállásában, épp ezért kihívást jelentett nem csak a részvételt vállaló diákok, hanem a mentorok számára is – ismertette a péntek délutáni kiállításmegnyitón Kispál Attila. Elmondta, a tevékenységek során a technikai eszközök kreatív használatára fektették a hangsúlyt, a kortárs képzőművészeti képalkotási módszerek gyakorlati alapjait próbálták átadni a diákoknak, az eredmény pedig a kiállított különféle vizuális alkotásokon kívül egy kisfilm is. Ez a diákok ötlete alapján született, akár egész estés film vagy sorozat is válhatott volna belőle, de ahhoz nem tizenegy, az animáció alapjait most elsajátító diák, hanem ugyanannyi gyakorlott felnőtt sem lett volna elég – ezt már Hátszegi Zsolt mondta a megnyitón, kiegészítve Kispál Attila bevezetőjét.

És ha már kiállításcímmé vált a hétfői műhelymunkákról megkésettek kopogtatást helyettesítő kérdése, hát soroljuk fel azokat is, akik bebocsátást kértek – ki tudja, talán a képzőművészet világába is? Résztvevők: Balázs Ákos, Bartha Nóra, Bokor Dorka, Cseresznyés Virág, Cserr Hanna, Ferencz Norbert Ákos, Ilyés Orsolya Csilla, Illyés Nándor, Jelen Viktória, Pál Mónika, Pieldner Ádám, Szopos Emese; műhelyvezetők (vagy akik már belül vannak): Hátszegi Zsolt, Kispál Attila, Kispál Ágnes Evelin, Koter Vilmos, Wanek-Szabó Rákhel.