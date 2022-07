Utcákat aszfaltoznának Kézdialmáson

Következő írásunk

Az eurózónánál nagyobb mértékű Románia gazdasági növekedése – közölte Nicolae Ciucă kormányfő pénteken: a statisztikai intézet adatai szerint gazdaságunk (most is) jobban dübörög, mint a fejlett nyugati államoké. És hogy még szebb legyen a nyarunk, hozzátette: az energetikai függetlenségünk elérése felé is nagy léptekkel haladunk, 2027-ben már elegendő saját gázunk lesz. Másnap az újra hivatalba került Petre Daea mezőgazdasági miniszter sietett kijelenteni, hogy nincs is olyan nagy szárazság, az élelmiszerek árát semmiképp sem fogja felvinni.