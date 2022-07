Lepipáljuk Európát

Az eurózónánál nagyobb mértékű Románia gazdasági növekedése – közölte Nicolae Ciucă kormányfő pénteken: a statisztikai intézet adatai szerint gazdaságunk (most is) jobban dübörög, mint a fejlett nyugati államoké. És hogy még szebb legyen a nyarunk, hozzátette: az energetikai függetlenségünk elérése felé is nagy léptekkel haladunk, 2027-ben már elegendő saját gázunk lesz. Másnap az újra hivatalba került Petre Daea mezőgazdasági miniszter sietett kijelenteni, hogy nincs is olyan nagy szárazság, az élelmiszerek árát semmiképp sem fogja felvinni.

Ezek pompás hírek, csak az a baj velük, hogy semmi közük nincs a valósághoz. Nem világos, hogyan pipáljuk le az unió több jóléti országát, amikor itt sokkal nagyobb a nyomorúság – emberek milliói, cégek tízezrei szorulnak támogatásra még a segélyezésben roppant szűkmarkú (csak az öndicsérettel bőkezű) kormány szerint is –, és az elég halvány biztatás, hogy öt év múlva már nem kell rettegnünk attól, hogy befagy a víz a lakásainkban Putyin miatt, amikor uniós szinten nekünk van a legkisebb gáztartalékunk a következő fűtési szezonra, amely akár két hónap múlva beköszönthet. A mentő ötlet az, hogy visszatérünk a környezetszennyező, klímaromboló széniparhoz: csodás. Ami pedig az élelmiszerárakat illeti, azok már most az egekben vannak, a kereskedők mondják is, hogy kevesebb és rosszabb minőségű (olcsóbb) termékeket vásárol a jó nép. Talán elmagyarázná nekünk Daea, hogy az előző mandátumában általa elindított paradicsomprogram miképp nevezhető sikeresnek, amikor a hazai, sőt, környékbeli zöldségek drágábbak, mint a hét határon túlról importáltak, pedig azokat sokszor magasabb ágazati munkabérek és szállítási költségek is terhelik.

A nagyszerű megvalósítások felsorolásából valahogy mindig kimarad, hogy az egész földrészen Románia kap a legdrágábban hitelt a nemzetközi piacon – legutóbb 9 százalékos kamatra vett fel pénzt –, és hogy a hazai bankkölcsönök részletei is egyre meredekebben emelkednek. Arról is el-elfeledkeznek a közméltóságaink, hogy a beruházások akadoznak, mert az árak úgy felmentek, hogy a vállalkozók sorra mondják fel a már aláírt szerződéseket is. Nyilván jó dolgában zárt be közel harmincezer cég az idén, és a még működők merő unaloműzésből háborognak a kormány által tervezett újabb adók miatt. Jól élnek a romániai vezetők, ha mindezeket meg sem érzik, sőt, képesek dübörgő gazdaságról, eredményes kormányzásról és nyugodt jövőről beszélni, miközben egész Európa, sőt, az egész világ aggódik a várható további konfliktusok, áremelések, gázellátási nehézségek és az apokaliptikus méretűnek jósolt éhezés miatt. Ha a román politikusokat hallgatjuk, nem értjük, miért is menekülnek innen az emberek Spanyol- és Olaszországba, és miért nem tódulnak ide a német, holland, dán és svéd munkavállalók, hiszen itt könnyebb, jobb és szebb az élet.

És rövidebb: a várható élettartam az elmúlt két év alatt szinte három évvel csökkent ebben a tejjel-mézzel folyó Kánaánban. Erről is hallgatnak, vagy a járványra próbálják kenni, amelynek már itt is van a következő nagy hulláma. Ezzel is le fogjuk pipálni Európát. Abszolút bajnokok azonban nagyotmondásban vagyunk...