Új miniszter az agrártárca élén

Daea politikai karrierje 1970-ben kezdődött, amikor belépett a Román Kommunista Pártba. 1989-ig a Mehedinți megyei pártbizottság agrárrészlegének helyettes vezetője volt. A rendszerváltás után 2004-ben lépett újból a politikai porondra Mehedinți megyei szenátorként. 2004. július 14. és december 28. között volt mezőgazdasági miniszter az Adrian Năstase vezette kormányban, 2017 januárja és 2019 novembere között a Grindeanu-, Tudose- és Dăncilă-kormányok minisztereként vezette az agrártárcát.

Daea az agrárintézményekkel, a gazdákkal való személyes kapcsolatot mindig fontosnak tartotta – ennek szellemében már a hétvégét is terepen töltötte, aszály sújtotta régiókba látogatott el. A múlt pénteki első Facebook-bejegyzésében is az „élelemalapítókhoz” szólt, és azt is bejelentette: azonnal belép a munkacsoportba, hogy megvalósíthassa a kormány­koalíció célkitűzéseit. Ezért napi teendőket fog megbeszélni az agrár-élelmiszeripari ágazat tényezőivel.

Petre Daea korábban is nagyra értékelte Kovászna megye mezőgazdaságát. Könczei Csaba képviselő a miniszter korábbi mandátuma idején tett háromszéki villámlátogatását elevenítette fel érdeklődésünkre. 2016-ban az ipari felhasználásra szánt, úgynevezett csipszburgonya hektáronkénti támogatása meghaladta a tízezer eurót – mivel nagyon kevés volt a kedvezményezett a rendelkezésre álló támogatási összeggel szemben. Az akkori kormányban felvetődött, ki kell-e fizetni a hatalmas támogatást, vagy a pénzt vissza kell küldeni Brüsszelbe. Daea vette a bátorságot és kifizette a támogatást. Egy évvel később előre be nem jelentett látogatásra érkezett megyénkbe. Több burgonyatermelő farmot látogatott meg, látni akarta, mire használták a támogatást a pityókás farmerek. Nagy volt a meglepetése, amikor az egyik farmon négysoros önjáró burgonyaszedő kombájnt láthatott, hiszen abban az időben az egész világon csupán három volt üzembe helyezve (a másik kettő Kínában). A miniszter megelégedéssel nyugtázta, hogy a szubvenciót rendeltetésszerűen, a burgonya tárolási kapacitásainak bővítésére, valamint a termesztési technológia fejlesztésére fordították a háromszéki gazdák – elevenítette fel Könczei.

A képviselő most is jó kapcsolatot ápol Petre Daeával. „Régi vágású, kitűnő szakember, aki kora ellenére is óriási energiával bír. Rendet tudott tartani a minisztériumban, operatívabbá, pragmatikusabbá tette az addig bürokratikus folyamatokat. Ugyanakkor ösztönözni tudta az alkalmazottakat a munkához való pozitív hozzáállásra” – értékelte a régi-új minisztert Könczei.

Petre Daea korábbi minisztersége alatt több alkalommal fogadta a Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesületének képviselőit, mindenben próbált megoldást találni a felvetődött problémákra. Legutóbb az idei Agraria kiállításon találkozott háromszéki gazdákkal. Daea meglátta a kovásznaiak autóbuszát, megállította autóját, kiszállt, üdvözölte a Kovászna megyei farmereket.

Jákó Tibor egyesületi elnök elmondta, már többször találkozott Daeával, aki nyitottnak bizonyult, meghallgatta a panaszokat, próbált megoldást keresni ezekre. „Fel fogjuk újítani a kapcsolatot, újból elmondjuk a gazdák panaszait, bízunk benne, megoldást is kap ezekre az új miniszter” – fogalmazott Jákó Tibor.

Daea korábbi mandátumai során nem mindennapi kijelentéseiről is híres volt. Csak néhány „aranyköpése”: „a juh egy élő szobor”, „a juh mellett találsz egy levelet, a levél mellett nem tudsz találni egy juhot”, „Közeleg az ebéd. Minden szép és jó, egy kikötéssel – legyen élelmed.”