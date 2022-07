Vizsgálatot indított a katonai ügyészség

A főügyészség tegnapi közleményében rámutatnak, az Oroszország által február 24-én indított katonai támadás „széles körű és szisztematikus”, és a katonai célpontok mellett civil célpontok ellen is irányul, hiszen a rendelkezésre álló adatok szerint iskolákat, kórházakat, kereskedelmi központokat is bombáztak, ami közvetlenül érinti Ukrajna polgári lakosságát. A támadások különösen súlyos következményekkel jártak, számos civil, köztük gyermekek is életüket vesztették. Ugyanakkor az orosz támadás okozta pszichés trauma következtében civilek milliói hagyták el Ukrajna területét és váltak menekültekké – áll a vádhatóság sajtóközleményében. Az ügyészség hangsúlyozza, hogy a büntetőeljárási törvénykönyv 10. cikke szerint a román büntetőjog a külföldi állampolgár által román állampolgár ellen külföldön elkövetett bűncselekményekre is alkalmazandó, beleértve a román állampolgársággal is rendelkező ukrán állampolgárokat is.