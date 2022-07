Erdélyben a jelzett időszak első napjaiban hűvös lesz az idő, a nappali csúcsértékek átlaga nem haladja meg a 19–23 Celsius-fokot, éjszaka 8–13 fokig hűl a levegő. Július 14-étől, csütörtöktől aztán jelentős felmelegedés várható, 27 és 32 fok közötti maximumokkal, illetve 12 és 16 fok közötti minimumokkal, majd a 19-e és 22-e közötti időszakra visszatér a kánikula. Kis mennyiségű csapadékra csak az időszak első napjaiban lehet számítani. (Agerpres)

MÉG EGY „FORRADALMÁR” LEBUKOTT. A kormány forradalmárokért felelős államtitkársága (SSPR) egy tényleges forradalmár panasza nyomán kivizsgálta Alexandru Mironovnak az 1989-es forradalomban játszott szerepét, és arra a következtetésre jutottak: Mironovnak semmi köze se volt a Ceaușescu-diktatúra megbukásához. Mironov 1989 előtt ismert figurája volt a román közéletnek, mivel több könyvet és cikket publikált, valamint tudományos-fantasztikus televíziós és rádiós műsorokat is szerkesztett. A 90-es években, Ion Iliescu hűséges embereként először elnöki tanácsadó volt, majd a Román Forradalmi Intézetet vezette. Karrierje csúcsán, 1993–1996 között ifjúsági és sportminiszter volt. 33 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy kiderüljön, semmilyen hozzájárulása nem volt az 1989-es forradalomhoz, így évtizedekig jogtalanul bitorolta a forradalom meghatározó harcosa címet, és persze jogtalanul markolta fel az ezzel járó pénzt. A napokban több hasonló döntés született, például Alexandru Arșinel színésszel és Nicolae Roman egykori vezető katonatiszttel, az AUR parlamenti képviselőjével szemben is. Utóbbiról megállapították, szerepe lehetett az 1989-es forradalom erőszakos leverésére tett kísérletekben. Hozzájuk hasonlóan Cornel Dinu egykori focista, futballedző is Ion Iliescu embere volt, neki köszönhette a forradalmároknak járó extra juttatásokat. (Főtér)