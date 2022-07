Hold az Erzsébet parkban

Tavaly több ezren láthatták a Földet, azaz a Gaia elnevezésű alkotást lebegni Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet parkban a tó felett, idén a Holdat is bemutatják – tájékoztatott tegnap az önkormányzat. A Lights On – Museum of the Moon installációt július 22. és 31. között lehet megcsodálni majd a városközpontban.

A városháza tájékoztatója szerint, akárcsak a Gaia, a Museum of the Moon elnevezésű alkotás is Luke Jerram munkája, melyet ismét a kis tó felett mutatnak be a központi parkban, miután a helyszín tavaly is ideálisnak bizonyult. Az alkotás 7 méter átmérőjű, és a Hold NASA-fotók alapján készített hű mása. A megvilágított gömb felülete megközelítőleg 1:500 000 méretarányos, minden centimétere 5 kilométert mutat be a Hold felszínéről.

A rendkívüli fényinstalláció, melyet a világ legkülönlegesebb helyszínein lehetett eddig megtekinteni, csodát varázsolt templomokba, múzeumokba, parkokba és irodaépületekbe is. Az alkotás közelebb hoz bennünket egy igen erős szimbólumhoz, hiszen a Hold mindig is az inspiráció forrása volt az emberek számára, egy olyan elem, amely szétszakíthatatlan kötelékeket hoz létre – írták a szervezők, a Lights on Romania, illetve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala.

Közölték azt is, esős vagy viharos időjárás esetén az installációt ideiglenesen leengedik. (dvk)