A nyár örömei mindenkinek

Megnyugtató ez számunkra – mondták az ismerőseim, ugyanis én is „velük tartok,” számomra sorstársak. Hiszem, hogy nem csodálkozik azon az olvasó, hogy inkább olyan gyógyhelyekre látogatunk el dr. Albert István kardiológussal, a Kovászna Megyei Szívbetegek Egyesületének elnökével, melyeknek van némi közük az ember egészségéhez, megnyugtató és tiszta levegőjű nyaralóhelyekre vagy fürdőhelyekre, legyen ott fürdőkúrára alkalom is, ha nyár van, gyógyvizes ivókúrára bármikor, hiszen orvosunk belgyógyász is.

Sugásfürdő ismert számunkra, Előpatak sem kivétel, hisz ott működik jelenleg is olyan meleg ásványvizes kád és medencefürdő, amelyet kiváló minőségű és ellenőrzött vízzel látnak el a közeli több mit százéves fúrt kútból. Tudják ezt jól a zömében brassói hölgyek, akik rendszeres „Előpatak-fogyasztók”, ők tartják fenn a meleg vizes fürdőt.

Utóbb Málnásfürdőt választottuk, hadd „gübbögtessék a gübbögtetni valójukat” azok is, akik kánikulában még nem próbáltak ki hideg vizes fortyogót, ez esetben Semseyné bugyogóját – ahogyan a régiek, vagy a Bivalyferedőt, ahogyan a nagyon régiek nevezték. A tavaly nyáron újíttatta fel ezt egy olyan bukaresti család, akiket málnásfürdői élmények kötnek az Olt menti gyógyhelyhez. A mofetta második éve ugyan, hogy megújult, de ilyen-olyan bajok miatt még nem működik, ám a hideg és buborékoló feredő is nedves mofettaként fejti ki hatását, magyaráztam, hiszen a hely természetes gyógytényezőinek kutatását is végeztem az ántivilágban, s ezek azóta sem vesztettek értékükből.

Nosza neki, férfinép, akik között akadtak olyanok is, akik együtt lubickoltak a főorvossal Semseyné fortyogójában. Nem feledkeztek meg a szervezők az árnyékos helyről és egy-egy szívbarát flekkenkéről sem, kevés sóval kevert őrölt fehér borssal ízesítve, üdítővel, jó borvízzel nyomtatva. „Majd eljön az ideje Málnásfürdő megújulásának is – biztatgattuk magunkat –, „a pénzalapra már rábólintott Bukarest!”